von sk

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Trockenheit musste die Feuerwehr Grafenhausen zu Wochenbeginn zweimal ausrücken. Kurz nach Mittag wurden die Feuerwehrleute am Dienstag zur Überlandhilfe nach Schluchsee-Dresselbach gerufen, wo ein Flächenbrand von rund 1,5 Hektar zahlreiche Einsatzkräfte aus der Region forderte. Ein Feuerwehrmann musste aufgrund einer auffälligen Kohlenmonoxidmessung schließlich zur Beobachtung in eine Klinik gebracht werden, bestätigte die Feuerwehr Grafenhausen. 32 Kameraden waren bis in den Abend hinein in Dresselbach im Einsatz und übernahmen außerdem noch die Sicherstellung des Grundschutzes im Falle eine Alarmierung im Raum Schluchsee.

Bereits kurz nach der Rückkehr ins Gerätehaus Grafenhausen ging die nächste Alarmierung bei der Feuerwehr ein. Bei Brünlisbach war in einem Waldstück ein Baumstumpf in Brand geraten. Ein aufmerksames Jugendfeuerwehrmitglied hatte ihn gleich entdeckt, sodass ein größerer Brand verhindert werden konnte.

Die beiden Einsätze der Grafenhausener Feuerwehr machten deutlich, welche Gefahren derzeit die Trockenheit in sich birgt. Es sei größte Vorsicht im Umgang mit Feuer geboten. Es sei immer noch viel zu trocken, und vor allem in Kombination mit Wind könne das im Falle eines Feuers enorm gefährlich sein, erläuterte Kommandant Guido Strittmatter, der in diesem Zusammenhang auch warnend Brände wie aktuell in der Sächsischen Schweiz ins Feld führt. Um die Gefahr einzudämmen, hat das Landratsamt Waldshut ein Verbot ausgesprochen, Feuer im und am Wald zu entfachen. Feuer darf bis mindestens 12. August ausschließlich im Abstand von 100 Metern zum nächsten Wald entfacht werden. Damit sind auch viele Grillplätze aktuell außer Betrieb. Ob die Verfügung verlängert wird, hängt von der Dauer der derzeitigen Trockenperiode ab.

Wer einen Brand oder Rauchentwicklung im Wald entdeckt, sollte sofort telefonisch die Notrufnummer 112 kontaktieren, so Guido Strittmatter. Zur Beschreibung des Standortes können beispielsweise Wanderwegschilder oder prägnante Naturdenkmäler oder Gebäude in der Nähe genutzt werden. Sind mehrere Menschen vor Ort, können diese auch zum nächstgelegenen Wegpunkt gehen, um Einsatzkräfte einzuweisen.