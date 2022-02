von Werner Steinhart

Das Jahr 2021 war erneut ein ungewöhnliches Jahr für die Trachtenkapelle Obermettingen, geprägt durch die Corona Pandemie. Trotzdem war es aus der Sicht des Vorsitzenden Matthias Böhler ein sehr reges Jahr, dies dank der Treue der Vereinsmitglieder zu ihrer Kapelle. Auch in diesem Jahr fand die Hauptversammlung als Online-Veranstaltung via Zoom statt. Die Musiker hoffen, dass sie in diesem Jahr wieder vermehrt gemeinsam musizieren und auftreten können. Auf eines freuen sich die Musiker schon heute: Vom 18. bis 21 Mai 2023 feiert die Trachtenkapelle Obermettingenn mit einem Großen Musikfest auf dem Berg das 65-jährige Bestehen.

Bevor Vorsitzender Matthias Böhler auf ein von der Pandemie geprägtes Vereinsjahr zurückblicken konnte, gedachte die Versammlung des im vergangenen Herbst verstorbenen Gründungs- und Ehrenmitglieds Hugo Güntert. Trotz pandemiebedingter Einschränkungen konnten viele Termine realisiert werden, so auch die Proben im Außenbereich. Ziel der Proben war ein Picknickkonzert im Freien, bei dem die Zuhörer mit Picknickdecke, Picknickstuhl und mitgebrachter Verpflegung der Musik der Trachtenkapelle lauschen konnten.

Die 64. Hauptversammlung der Trachtenkapelle Obermettingen fand als Online-Veranstaltung statt. | Bild: Trachtenkapelle Obermettingen

Eine besondere musikalische Aktion war auch das Spielen des Mailieds jeweils von zu Hause aus, sodass ein Gesamtchor durch Obermettingen schallte. An Heiligabend musizierten die Musiker an drei verschiedenen Orten im Dorf und brachten weihnachtliche Stimmung ins Dorf. Das Fazit des Vorsitzenden: „Ich freue mich, dass so viele Musikerinnen und Musiker mit Freude und Spaß bei den Auftritten dabei waren.“ Matthias Böhler erinnerte zudem daran, dass Dirigent Horst Malzacher mit der goldenen Ehrennadel des Blasmusikverbandes Hochrhein ausgezeichnet wurde.

Die Kapelle Die Trachtenkapelle Obermettingen hat derzeit 39 aktive Musiker und 46 Ehren- und Passivmitglieder. Zwei Zöglinge befinden sich in Ausbildung. Dirigent ist Horst Malzacher, Vorsitzender Matthias Böhler. Informationen gibt es im Internet (www.trachtenkapelle-obermettingen.de). Die Geehrten In der Hauptversammlung wurden auch zahlreiche Mitglieder geehrt. Sarah Birsner, Sven Gantert, Bianca Kohler und Patrick Steiß sind seit zehn Jahre aktive Musiker. Als Passivmitglieder unterstützen Thomas Gantert (25 Jahre) und Gerhard Malzacher (60 Jahre) den Verein.

Schriftführerin Ramona Schattmaier ergänzte den Bericht des Vorsitzenden. Kassier Stefan Böhler gab einen detaillierten Bericht über die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsjahres. Im Vergleich zum Vorjahr war allerdings ein Verlust zu verzeichnen.

Im vergangenen Vereinsjahr gab es 13 Proben, bilanzierte Dirigent Horst Malzacher. Er bedankte sich bei Patrick Steiß für die Mithilfe bei der Probenarbeit, des Weiteren galt der Dank Paul Brogle für die Mithilfe bei der Probenvorbereitung und Alisa Maier für die Arbeit als Jugendvertreterin. Ortsvorsteher Norbert Ebi bedankte sich namens der Obermettinger und auch der Gemeindeverwaltung für die Veranstaltungen und die traditionellen musikalischen Ständchen bei Geburtstagen im Dorf.

Wenn auch noch unter Vorbehalt, so freuen sich die Musiker doch schon auf eine Reihe geplanter Veranstaltungen: Auf der Agenda stehen das Bezirksmusikfest in Schwerzen, ein Auftritt in Urberg, in Ewattingen und Hallau und das Bezirksmusikfest in Horheim.