von Werner Steinhart

Die Trachtenkapelle Obermettingen (TKO) hat vor das Gemeindehaus eingeladen. Der Vorstand hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen, um musikalische vorweihnachtliche Stimmung ins Dorf zu bringen. Der Besuch an diesem Adventsabend zeigte, dass die TKO richtig lag. So freuten sich die Musiker über zahlreiche Besucher. „Alle Generationen waren vertreten. Es waren Obermettinger anzutreffen, darüber hinaus Freunde aus anderen Ortsteilen“, sagte der Vorsitzende Paul Brogle.

Warm anziehen mussten sich Musiker und Gäste. Im Mittelpunkt des frühen Abends stand ein Klassiker: Die Kurzfassung von „Die Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens. Leser war Clemens Blattert, den Geizhals Ebenezer Scrooge und Marleya Geist wurden gesprochen von Matthias Böhler und Sven Gantert. Eingeflochten wurden passende Musikstücke, beginnend mit „Is scho still uman See“ und bekannte Weihnachtsweisen wir „Winter Wonderland“, „Rudolph, The Red-Nosed Reindeer“, „All I Want For Christmas Is You“, „Happy Christmas“ und „Sweet Bells Fantasy“. Die Trachtenkapelle stand unter der Leitung ihres Dirigenten Horst Malszacher. Um sich aufzuwärmen, standen Punsch, Glühwein und Gebäck bereit oder auch eine heiße Wurst, was gerne angenommen wurde.

Mit diesem Adventsspiel hat die Trachtenkapelle ins Schwarze getroffen. Der Abend bildete den Rahmen für eine Ehrung: Jean-Marie Bogaert, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Brügge in Belgien, und seine Frau Ethel sind mehr als 100-mal zu Gast in der Gemeinde und in Obermettingen. Bürgermeister Tobias Gantert dankte ihnen für ihre Treue. Jean-Marie und Ethel Bogaert sind seit Jahrzehnten gern gesehene Gäste, sie ließen keine Feste aus, lebten mit den Obermettingern mit, in Höhen und Tiefen. Jean-Marie Bogaert wurde vor einigen Jahren zum Ehrenmitglied der Trachtenkapelle Obermettingen ernannt. Er wird sicher auch zu Gast sein, wenn die TKO im kommenden Mai ihr 65-jähriges Bestehen feiert.