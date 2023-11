Die Trachtenkapelle Birkendorf hat zum Jahreskonzert am 11.11. mit Narrenmarsch und Einzug im voll besetzten Saal im Haus des Gastes überrascht: „Jetzt isch do die närrisch Zitt, z‘ Birchedorf macht alles mit.“ So wurde auch an den traditionellen Fasnachtsbeginn erinnert. Angeführt von Dirigent Michael Kunzelmann, formierten sich 32 Musiker zur Begrüßung musizierend vor und auf der Bühne.

Cecil Hirzle und Annika Kling führten informativ und humorvoll durch das Programm. Mit Erinnerungsbildern der Trachtenkapelle war der Saal dekoriert. Im Foyer war eine interessante Fotoausstellung aufgebaut. Der Vorsitzende Patrick Schwenninger freute sich, unter den Besuchern auch viele Musikvereine aus der Nachbarschaft begrüßen zu können.

Klangvolle und emotionale Höhepunkte erlebte danach das Publikum beim Konzert, das im Zeichen des Abschieds von Dirigent Michael Kunzelmann stand. Kunzelmann legt nach 15 Jahren den Taktstock bei der Trachtenkapelle Birkendorf nieder. „Wir haben uns mit lachendem und weinendem Auge auf dieses Konzert vorbereitet, da es das letzte mit Michael Kunzelmann als Dirigent sein wird“, erklärte Cecil Hirzle zu Beginn.

Der Verein Die Trachtenkapelle Birkendorf wurde im Jahr 1870 gegründet und zählt derzeit 33 aktive Mitglieder. Vorsitzender ist Patrick Schwenninger. Der Dirigentenposten ist seit 11. November vakant, ein Nachfolger für Michael Kunzelmann wird derzeit gesucht. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.trachtenkapelle-birkendorf.de.

Als Neuzugang im Trompetenregister bei den „Großen“ stellte Hirzle den 14-jährigen Adrian Fischer und den 15-jährigen Matteo Dörflinger vor. Traditionell unterstützte Gastmusiker Tobias Kunzelmann an verschiedenen Percussion-Instrumenten und abwechselnd mit Hansjörg Hirzle und Dominik Krey am Schlagzeug das Orchester.

Mit „The Best of Michael Kunzelmann“ begeisterte die Trachtenkapelle die Zuhörer mit Konzertwerken, Rock- und Pop-Medleys und Musicalstücken. So erklangen zu Beginn die Konzertwerke „Highland Cathedral“ und „Hindenburg“ sowie das Filmmusik-Medley „Moment For Morricone“. Nach dem Ehrungsmarsch für verdiente Mitglieder der Trachtenkapelle ging es mit einem Stück aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ in die Pause.

Der zweite Teil widmete sich dem Genre Rock und Pop. Es erklangen die Medleys „Westernhagen live“, „The Rockin‘ Beatles, „Pur in Concert“ und „Nena“ mit bekanntesten Liedern wie „Freiheit“, „99 Luftballons“, „Lena“ oder „Obladi, Oblada“, die mit heftigem Beifall belohnt wurden. Mit einem Stück aus „Great Seventies Rock & Pop“ war die Kapelle am Programmende angelangt, wurde vom Publikum aber erst nach drei Zugaben von der Bühne gelassen.

Dirigent Michael Kunzelmann nahm beim Jahreskonzert Abschied von der Trachtenkapelle Birkendorf. Das Orchester begeisterte mit seinem Auftritt das Publikum im voll besetzten Saal im Haus des Gastes. | Bild: Ursula Ortlieb

Patrick Schwenninger dankte zum Abschluss dem scheidenden Dirigenten Michael Kunzelmann mit einem Erinnerungs-Fotobuch und Karten für ein Grönemeyer-Konzert. Er sagte: „Danke, für 15 schöne, interessante, lustige, herzliche, ab und zu chaotische und vor allem musikreiche Jahre. Wir werden Dich vermissen.“ Auch ohne Taktstock sei er als Gastmusiker und Freund jederzeit willkommen.

Ein Fotobuch und Karten für ein Grönemeyer-Konzert überreichte Vorsitzender Patrick Schwenninger Michael Kunzelmann. | Bild: Ursula Ortlieb

Während dem lang anhaltenden Applaus sagte Kunzelmann: „Ohne diese Musikanten wäre nichts möglich gewesen.“ Zum ersten Mal nehme er das Mikrofon selbst in die Hand. „Ich danke euch für die schöne Zeit in euren Reihen. Ihr wart Heimat für mich.“ So manchen sah man die eine oder andere Träne wegwischen. Wie Kunzelmann im Gespräch mit dieser Zeitung versicherte, falle ihm der Abschied schwer. Es sei aber für ihn an der Zeit, innezuhalten und sich eine Pause zu gönnen. Die Musik werde ihn beruflich als Instrumentenbauer weiterhin begleiten.

Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Frech und Ortsvorsteher-Stellvertreterin Cornelia Ziller dankten der Trachtenkapelle und ihrem Dirigent Kunzelmann für das schöne Konzert. Beide betonten den Wert ihres musikalischen Engagements im Dorfleben, das ohne sie viel ärmer wäre. Nach dem Konzert ließen die Musiker den letzten Abend mit Dirigent Michael Kunzelmann beim Essen ausklingen. Ein neuer Dirigent muss noch gesucht werden.