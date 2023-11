Die Ühlinger Stiegele Chatzen haben traditionell am 11.11. im Narrenhüsli die fünfte Jahreszeit eingeläutet und freuen sich jetzt schon auf die Fasnacht 2024. Einen Abend lang wurde unter dem Motto „Purple Party“ ganz in lila gefeiert. Die Fasnachtseröffnung bietet auch den Rahmen für Neuaufnahmen in den Narrenverein.

Ühlinger Fasnacht mit vielen Neuerungen

Die Fasnacht 2024 wird Neuerungen bringen, eröffnete Vorsitzender Michael Beck den Chatzen. Seit mehr als 50 Jahren fand der Bunte Abend der Chatzen in Vereinsgemeinschaft traditionell am Fasnachtsmontag statt. Jetzt wird er vorverlegt und findet am Freitag, 2. Februar statt.

„Wir versuchen damit die Termine, die ja an der Fasnacht alle sehr geballt zusammenkommen, etwas zu entzerren und den Bunten Abend an einem neuen Tag in neuem Glanz erstrahlen zu lassen“, begründete Michael Beck die Neuerung.

Auch neu wird sein, dass der Hexenball am Schmutzigen Donnerstag, 8. Februar, in der Schlüchttalhalle ausgerichtet wird. Die Lokalitäten der vergangenen Jahre stehen nicht mehr zur Verfügung. So wird der Hemdglunkerumzug am Schmutzigen Donnerstag einen neuen Weg einschlagen und die Hexen und Hemdglunker in die Halle führen, wo dann ausgiebig gefeiert werden kann.

Das Programm vom Wecken zum Verbrennen

Beginnen wird der Donnerstag mit dem Schule- und Rathausschließen. Am Fasnachtssamstag wird der Karaoke-Wettbewerb „The Masked Singer“ in der Halle stattfinden. „Nach der erfolgreichen Premiere an der vergangenen Fasnacht und den vielen positiven Feedbacks waren wir uns in der Vereinsgemeinschaft alle einig, dass wir diese Veranstaltung unbedingt wiederholen möchten“, betonte Michael Beck.

Der Kinderumzug bleibt am Fasnachtsmontag. Am Fasnachtsdienstag, 13. Februar, laden die Stiegele Chatzen zur Frauenfasnacht ins Narrenhüsle, „wo es sich ohne Mann und ohne Kind ganz ungeniert feiern lässt“, meint der Vorsitzende. Das Fasnachtsfeuer auf der Hermannschau beschließt die Saison. Auch außerhalb des Ortes sind die Stiegele Chatzen aktiv: Am 4. Februar beteiligen sie sich am Schlüchttalnarrentreffen in Bettmaringen.

Neuaufnahmen und neue Masken

An der Fasnachtseröffnung gab es auch Neuaufnahmen: Vanessa Wiehl, Sonja Gantert wurden von Michael Beck und seinem Vize Gerhard Albicker willkommen geheißen.

Auch eine neue Maskenträgerin wurde in die Reihen der Chatzen aufgenommen. Kim Otte wurde nach ihrem bestandenen Probejahr ganz offiziell aufgenommen. Die Maske wurde ihr von den Chatzenvertreterinen Sophie Werner und Janine Gantert übergeben.