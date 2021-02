von Wilfried Dieckmann

Ohne Internetverbindung geht auch in der katholischen Kirchengemeinde Oberes Schlüchttal nichts mehr. „Wir können wichtige Entscheidungen nicht aufschieben“, hat Pfarrer Christoph Eichkorn in der jüngsten Pfarrgemeinderatssitzung betont, die als Internet-Konferenz stattfand. Er ermutigte alle Gemeindeteams, sich mit der neuen Konferenzmöglichkeit vertraut zu machen. Die Seelsorgeeinheit hat eigens ein Online-Meeting-Programm angeschafft.

Hochrhein Kommen die Sternsinger 2021 trotz Corona und bringen den Segen in die Häuser am Hochrhein? Das könnte Sie auch interessieren

Zufrieden zeigte sich das Gremium mit der Sternsingeraktion, die allerdings nicht wie üblich im Rahmen einer Haussammlung stattfinden konnte. Wie Pfarrgemeinderatsvorsitzender Clemens Winterhalter informierte, war es für alle Beteiligten eine der ungewöhnlichsten Sternsinger-Aktionen, die von Waltraud Baschnagel bereits im 21. Jahr organisiert wurde. Waren bisher rund 25 Erwachsene bei den Vorbereitungen mit dabei, so war es diesmal mit Rebecca Bienek, Daniela Stiegeler, Gabriel Baschnagel und Viola Blatter ein überschaubarer Helferkreis. Angesichts der Corona-Pandemie organisierten die Verantwortlichen der Diözese im Oktober 2020 ein Online-Meeting, an dem 70 Teilnehmer aus der Erzdiözese Freiburg teilnahmen.

Mehrere Konzepte

Erlaubt waren gemäß den damaligen Corona-Vorschriften Hausbesuche vor der Haustür nur mit Mundschutz, Handschuhen und ohne Gesang, für Spenden sollten Spendenkescher (für den nötigen Abstand) gebastelt werden. Für Grafenhausen wurden 500 Sternsinger-Spendentüten bestellt, die vor der Aktion mit Infos zum Ablauf in die Briefkästen eingeworfen werden sollten. Im November musste dieses Konzept jedoch überarbeitet werden. Da nun keine Hausbesuche mehr möglich waren, wurden Spendenstationen vor den heimischen Geschäften Stork und Fechtig aufgebaut. Im Dezember musste auch dieses Konzept überarbeitet werden, weil Veranstaltungen, an denen sich Gruppen von Menschen ansammeln hätten können, untersagt wurden. Der neue Plan hat dann schließlich auch funktioniert.

Die Resonanz

Die 500 Spendentüten wurden mit Infos ausgestattet, in jede Tüte wurden Info-Zettel eingeklebt. „Die Tüten wurden von den Sternsingern nach Straßen sortiert und gepackt im ganzen Dorf und in den Ortsteilen verteilt“, informierte Leiterin Waltraud Baschnagel. In den Geschäften Stork, Fechtig, Bäckerei Müller und Auto Tröndle wurden Spendenstationen mit Plakaten, versiegelten Spendenboxen, Segensaufklebern und Kreide eingerichtet. Dies wurde nach Angaben von Clemens Winterhalter in sehr großem Maße angenommen. Der Erlös summierte sich auf 3980,23 Euro, im Jahr davor waren es 6400 Euro.