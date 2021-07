Bürgermeister Tobias Gantert erklärt im Gespräch über das Gewerbegebiet in Ühlingen, wie es um die geplante Erweiterung steht, ob es bereits Interessenten gibt und was den Standort für Unternehmen besonders auszeichnet.

Herr Gantert, wie setzt sich das Gewerbe in Ühlingen zusammen?

Wir sind traditionell kein Standort für das große Gewerbe oder gar Industrie. In unserem Gewerbegebiet finden sich in der Hauptsache Handwerksbetriebe. Zuletzt hatten wir Neuansiedlungen von jungen, innovativen Betrieben, die es so nicht an jeder Ecke gibt.

Wie ist derzeit die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Ühlingen?

Die Nachfrage ist seit einigen Jahren sehr positiv, sodass sich das Gebiet hervorragend entwickelt hat. Es sind nur noch wenige Gewerbeflächen frei.

Kommen diese Firmen aus der Region oder auch von außerhalb?

Die Betriebe sind allesamt aus der Region, größtenteils sogar aus der Gemeinde.

Was zeichnet das Ühlinger Gewerbegebiet besonders aus?

Ühlingen ist die Heimat zahlreicher innovativer Betriebe. Alexander Mehler stellt Offroad-Wohnmobile her; PohlBock produzieren E-Motor-Cross-Motorräder, IGT Marcus Schilling ist im Bereich Wasserstofftechnik unterwegs um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Mischung aus alteingesessenen Betrieben, jungen Gründern und traditionellen Betrieben, die sich neu niederlassen ist einfach toll. Gegenseitige Unterstützung und ein gutes Miteinander zeichnen das Gewerbegebiet aus.

Eine Erweiterung des Gewerbegebietes Baumwiesen ist derzeit in Planung. Wie weit ist diese fortgeschritten?

Wir stehen ganz am Anfang, aber erste Überlegungen sind angestoßen und werden weiter entwickelt.

Gibt es bereits Interessenten?

Ja, die gibt es. Erweiterungen bestehender Betriebe, aber auch Anfragen für Neuansiedlungen erreichen uns immer wieder.

Gibt es eine Tendenz, welche Firmen sich gerne in Ühlingen ansiedeln möchten?

Nein, da gibt es hinsichtlich der Branchen keine Tendenz. Allerdings sind es doch meist kleinere Betriebe, oft aus dem Bereich Handwerk. Das passt auch gut zum vorhandenen Angebot, so dass wir damit ganz zufrieden sind.

Nach welchen Kriterien werden die Gewerbebauplätze in Ühlingen vergeben?

Wir schauen uns die Betriebe im Vorfeld an, besprechen die Zukunftsperspektive und die vorgesehene weitere Entwicklung des Unternehmens.

Naturgemäß ist uns an der Schaffung von Arbeitsplätzen und einer stabilen Entwicklung des Unternehmens gelegen. Wenn wir einen guten Eindruck haben, stellen wir die Anfrage dem Gemeinderat vor, der dann das letzte Votum hat.

Was macht die Ansiedlung in Ühlingen für Unternehmen attraktiv?

Unser Gewerbegebiet ist gut durchmischt mit jungen und erfahrenen Handwerksbetrieben unterschiedlicher Branchen. Da gibt es einen guten Austausch, gegenseitige Unterstützung und auch einen kurzen Draht zu uns als Gemeinde. Auch unser Gewerbeverein steht mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht hier Fuß zu fassen.