von Ursula Ortlieb

Die Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal hat zur Vorabendmesse im Freien unter Mitwirkung des Theatervereins Zeitschleuse eingeladen. Trotz Temperaturen unter zehn Grad hatten rund 60 Gläubige mit viel Abstand und Mundschutz auf den Stühlen im Klostergarten Riedern am Wald mit Blick zu langsam grünenden Bäumen und frisch gemähter Wiese Platz genommen.

Die Vorabendmesse zu Christi Himmelfahrt fand im Klostergarten in Riedern im Freien statt. Kinder und Jugendliche des Theatervereins umrahmten den Gottesdienst mit biblischen Szenen aus den Evangelien nach Matthäus, Markus, Johannes und Lukas. Mit passenden Liedern sorgten die Darsteller für die musikalische Mitgestaltung. | Bild: Ursula Ortlieb

Drei Wochen zuvor hatte Pater Christoph mit der Vorsitzenden des Theatervereins Corinna Vogt vereinbart, mit Kindern und Jugendlichen Szenen der Evangelien schauspielerisch und musikalisch darzustellen. Obwohl der Aufwand mit dem Rollen Schreiben und Einüben groß war, freuten sich alle Mitwirkenden, endlich wieder unter freiem Himmel proben zu können.

Szene auf dem Fischerboot: Die Apostel werfen vom Fischerboot auf dem See Genezareth ihre Netze aus (Mt 4, 18-22; Mk 1, 16-20). „Aber Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht! Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen.“ (Lk 5, 1-16) | Bild: Ursula Ortlieb

Nach langer Abstinenz legten sie sich unter der Regie von Corinna Vogt und musikalischer Leitung von Josef Kraft vom Auswendiglernen, Proben für Gesang und Schauspiel bis hin zur Technik mächtig ins Zeug und stellten die biblischen Begebenheiten überzeugend dar. Auch mit dem Gesang von passenden Liedern wurde der Gottesdienst vom Theaterverein bereichert. Als Fischerboot auf dem See Genezareth diente das Theaterschiff, von dem aus die Apostel im Beisein von Jesus die Netze auswarfen und nach einer erfolglosen Nacht so viel Fische fingen, dass die Netze zu reißen drohten (Mt 4, 18-22; Mk 1, 16-20).

Die Heilige Messe

Pater Christoph Eichkorn rief in seiner Predigt die Gläubigen zu Zuversicht und Gottvertrauen auf: „Vertraut auf Jesus Christus, wie die Fischer auf dem See Genezareth, die im Vertrauen auf Jesus ihre Netze auswarfen und viele Fische fingen. Überzeugt mit eurem Leben im Glauben die Menschen.“ Bei der Eucharistiefeier bekamen die Theaterkinder Aufgaben der Ministranten und versahen den Dienst am Altar feierlich und ernst.

Das Fest 40 Tage nach Ostern ist für Gläubige Christen das Fest Christi Himmelfahrt, das landläufig auch als Vatertag oder Männertag gefeiert wird. Traditionell werden bei schönem Wetter an diesem Feiertag je nach Wetter von evangelischen und katholischen Christen Gottesdienste im Freien gefeiert.

Am Ende des Gottesdienstes spendeten die Gottesdienstbesucher viel Applaus für die Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen. „Das war klasse, dass aus allen Ortsteilen Leute hier waren“, freute sich unter den Anwesenden Altbürgermeister Thomas Fechtig.