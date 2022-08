von Werner Steinhart

Vier Flüsse bestimmen die Topografie der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf. Westlicher „Grenzfluss“ ist die Schwarza. Sie entspringt aus dem Pumpspeicher-Stausee Schluchsee und mündet bei der Witznau in die Schlücht. Die Schwarza ist der bedeutendste Wasserlauf im Flusssystem der Schlücht, die Teile des Südschwarzwaldes zur Wutach und zum Hochrhein hin entwässert. Die Schwarza ist nicht das friedlich dahinplätschernde Schwarzwaldflüsschen. Ihre Bedeutung liegt in der Nutzung der Wasserkraft. Oft zeigt sie sich in ihrem natürlichen Bett nur als bescheidenes Bächlein.

Das Kraftwerk Häusern spiegelt sich im Stausee Schwarzabruck. Die Schwarza fließt auf ganzer Länge großenteils durch Wasserkraftanlagen. | Bild: Werner Steinhart

Die in Weilheim in den 1930er Jahren unterrichtende Lehrerin Elisabeth Walter sah in ihrem bekannten Kinderbuch „ Abenteuerliche Reise des kleinen Schmiedledick“, erschienen 1930, die Bedeutung der Wasserkraft im Schwarzatal schon vorweg: „ Nun sind drei Staustufen geplant, und da könnt ihr euch vorstellen, welch gewaltige Mengen Strom darin erzeugt werden.“

Die Schwarza verschwindet über einen Kilometer im Witznaustausee. | Bild: Werner Steinhart

Das Schluchsee-Werk, der Betreiber der Wasserkraft-Anlagen, nutzt sein Wasserrecht auf dem gesamten Abschnitt der Schwarza zwischen dem Schluchsee und der Mündung bei Witznau, wo das Wasser des Flusses auf ganzer Länge größtenteils durch Wasserkraftanlagen strömt und die natürliche Wasserführung kaum sichtbar wird. Je nach Ausleitung fürs Kraftwerk Witznau kommt auf dem Schlussabschnitt vom Kraftwerk bis zur Mündung im natürlichen Bett oft nur ein Rinnsal daher.

Das tief eingeschnittene Schwarzatal Bild: Werner Steinhart | Bild: Werner Steinhart

Die Schwarza fließt unterhalb der Staumauer des Schluchsees durch ein bis 400 Meter tief eingeschnittenes weitgehend siedlungsfreies Engtal. Der größte von zahlreichen Zuflüssen ist der etwa fünf Kilometer vor der Mündung des Flusses in die Schlücht nördlich von Nöggenschiwel von Westen her zulaufende Fohrenbach, der 7,3 Kilometer lang ist und zu dem 114,8 Quadratkilometer großen Einzugsgebiet der Schwarza beiträgt.

Nach Regen bringen auch kleinere Zuflüsse der Schwarza Wasser, wie der Haubach von Berau kommend. | Bild: Werner Steinhart

Der steilhängigste Talabschnitt mit felsigen Oberhängen sind die Schwarzahalden. Auf Gemarkung Brenden stechen der Rappenfelsen, der Rabenfelsen und der Große Felsen heraus. Von den Talabhängen zwischen Brenden und Berau sind seit 1971 Flächen von insgesamt über 300 Hektar als Bannwald ausgewiesen. Hier verläuft ein Teil des Premiumwanderweges „Rappenfelsensteig“, der bei den Wanderern sehr beliebt ist. So bilden Schwarza und Schwarzatal einen Kontrast: in der Talsohle der gebändigte Fluss, der saubere Energie schafft und an den Steilhängen die Schwarzahalde mit Bannwald und ursprünglicher Natur.