von Wilfried Dieckmann

Nach der Winterpause kann das Heimatmuseum Hüsli in Rothaus seit dem zweiten Weihnachtstag wieder besichtigt werden. Leiterin Anita Müller-Berthold hofft trotz der Coronavorschrift 2G-Plus auf viele Besucher. An die Konzertsängerin Helene Siegfried, die das Schwarzwaldhaus im Jahr 1911 erbaute, erinnern neben dem mit historischen Weihnachtskugeln geschmückten Tannenbaum auch auf dem Tisch liegende Orangen.

Die Öffnungszeiten des Hüsli Freitag, 31. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und am Samstag, 1. Januar 2022, von 13.30 bis 17 Uhr. An allen anderen Tagen gelten die normalen Öffnungszeiten.

Das Heimatmuseum Hüsli muss zum Weihnachtsfest nicht wirklich herausgeputzt werden. Bei diesem weithin bekannten Schwarzwaldhaus in Grafenhausen-Rothaus handelt es sich um ein eigenständiges Gesamtkunstwerk. Das Hüsli wurde als Sommerresidenz der Berliner Konzertsängerin Helene Siegfried, die 1867 in Lörrach zur Welt kam, im Jahr 1911 gebaut und vermittelt heute den Besuchern Einblicke in die Lebensweise der Menschen in früheren Jahrhunderten. Es veranschaulicht in eindrücklicher Weise die bäuerliche Kultur des Hochschwarzwaldes.

Das Heimatmuseum Hüsli in Grafenhausen-Rothaus hat nach der Winterpause wieder geöffnet. | Bild: Wilfried Dieckmann

„Wer das Hüsli verschneit erlebt hat, der kann erahnen, wie Menschen in früheren Zeiten die langen, schneereichen Schwarzwaldwinter in oft entlegenen Höfen verbrachten“, sagt Museumsleiterin Anita Müller-Berthold. Die Konzertsängerin Helene Siegfried hatte das Hüsli aber als Sommerresidenz gebaut. Sie lebte bis zum Zweiten Weltkrieg, in dem ihre Wohnung in Berlin mit allen vorhandenen Kunstschätzen ausgebombt wurde, nicht im Hüsli. „Nur einmal war sie im Ersten Weltkrieg ins Hüsli gekommen, um die Gegend auch mal im Winterkleid zu sehen“, schreibt Helene Siegfrieds Tochter Margot Heller-Siegfried in ihren Hüsli-Erinnerungen (herausgegeben vom Landkreis Waldshut).

In dem kleinen Werk wird auch festgehalten, dass die Konzertsängerin an „den Bürgermeister der Nachbargemeinde“ geschrieben haben soll und dabei um die Namen der Mädchen und Buben bat, „denen man zu Weihnachten eine Freude machen konnte“. Gemäß den Aufzeichnungen machte sie sich eifrig ans Werk und strickte Mützen, Schals und Handschuhe. Im Geschäft des Nachbardorfs von Rothaus kaufte sie auch speziell für die Buben Schnitzmesser und Peitschen sowie für alle Schülerinnen und Schüler Leckereien und eine Kiste voll Orangen.

Helene Siegfried beschenkte die Kinder mit Orangen. | Bild: Wilfried Dieckmann

Zur Weihnachtsfeier fuhr sie dann mit ihrer Freundin mit dem Schlitten zur Schule und überreichte die mit Namen versehenen Geschenkpäckchen. Später erzählten die Lehrer, dass die Kinder noch nie eine Orange gesehen hatten und somit versuchten, in die Schale zu beißen. „So weltfern lagen damals noch die einsamen Dörfer im Hochschwarzwald“, schreibt Margot Heller-Siegfried. An dieses vorweihnachtliche Erlebnis von Helene Siegfried soll mit den Orangen im Hüsli erinnert werden.

Wie die Museumsleiterin im Gespräch weiterhin informierte, habe die großzügige Helene Siegfried mit dem Schlitten nicht nur die Schule auf dem Dürrenbühl, sondern auch einsam gelegene Bauernhöfe besucht. Der letzte Hof, den sie an diesem Tag besuchte, soll Glashütte gewesen sein, weil es dort viele Kinder gab: „Mutter machte die Türe auf, warf vom Gang aus all die bunten Päckchen in die Stube hinein, um eilends wieder mit dem Schlitten ungesehen davonzujagen“, erinnert sich Tochter Margot Heller-Siegfried. Wie die Museumsleiterin ergänzte, sollen die Eltern dieser beschenkten Kinder dann der Konzertsängerin später erzählt haben, dass die Kinder davon überzeugt waren, es sei das Christkind selbst gewesen, das die Geschenke brachte.

Haben die Besucher, die insbesondere zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel ins Hüsli kommen, besondere Erwartungen? Nein, sagt Anita Müller-Berthold. Der hohe Bekanntheitsgrad des Hüsli hänge mit der Fernsehserie „Schwarzwaldklinik“ zusammen. Die Besonderheit des Volkskundemuseums würden viele Besucher erst im Zuge ihrer Besichtigungstour erkennen. „So manch einer, der eigentlich nur wegen der ‚Schwarzwaldklinik‘ kam, hat dann aber die besondere Atmosphäre genossen und wollte mehr über das Gebäude und Helene Siegfried wissen“, sagt Anita Müller-Berthold.

Im Mittelpunkt des Heimatmuseums steht zum Einen das Gebäude selbst und zum Anderen die beeindruckende Inneneinrichtung. „Im Hüsli werden keine Vitrinen wie im normalen Museum angeschaut, hier geht man schlussendlich durch das Leben der Person Helene Siegfried“, erklärt die Hüsli-Chefin. Abgerundet werde die besondere Aura auch durch wechselnde Dekorationen. Dazu gehöre auch der Christbaum mit den historischen Weihnachtskugeln.