von Dorothée Kuhlmann

Resonanz, das ist derzeit das Hauptthema im Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen. Evelin Schertle stellt dort seit Mitte September ihre Werke aus. „Das Thema Resonanz begleitet meine künstlerische Arbeit immer“, erklärte Evelin Schertle anlässlich einer Künstlerführung.

Resonanz zwischen Mensch und Natur ist dann auch das Motto, unter dem ihre Werke derzeit zu sehen sind. Und Resonanz spielt auch bei der ersten Künstlerführung eine Rolle, wie Bürgermeister Christian Behringer im Rahmen seiner kurzen Ansprache anmerkte. Bei der exklusiven Führung durch die Künstlerin konnten die 35 interessierten Besucher Fragen stellen oder im persönlichen Gespräch mit Evelin Schertle über deren Werke sprechen. Zu den OSB-Platten als Grundlage für ihre derzeitigen Arbeiten sei sie durch Zufall gekommen, berichtete die Künstlerin auf die entsprechende Frage hin.

„Ich habe in der Holzwerkstatt meines Schwiegervaters nach einer neuen Holzgrundlage für meine Ideen gesucht“, berichtete Evelin Schertle. Dann sei ihr etwas Farbe auf eine dort liegende OSB-Platte getropft, die sie entfernen wollte. „Das ungewollte Ergebnis fand ich so interessant, dass ich die OSB-Platte als Medium für die Umsetzung meiner Ideen seither nutze“, so die Künstlerin weiter. An Ideen mangelt es Evelin Schertle nicht, wie die Exponate im Schwarzwaldhaus der Sinne zeigen. Auch aktuell arbeitet sie wieder an neuen Bildern. Da steht sie auch schon mal nachts auf, um eine Idee sofort umzusetzen. „Da mag ich dann keine Störungen, und wenn mein Mann dann zum Mittagessen ruft, reagiere ich schon mal unwirsch“, berichtet Evelin Schertle schmunzelnd. In lockeren Runden konnten die Besucher dieser ersten Künstlerführung sowohl mit Evelin Schertle diskutieren und philosophieren als auch untereinander. Es herrschte eine in jeglicher Hinsicht gute Resonanz. Die anwesenden Besucher genossen auch unter den vorgeschriebenen Hygienebedingungen sichtlich das interessante Zusammensein an diesem Abend.