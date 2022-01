von Ursula Ortlieb

Jean Menagér ist ein Freund und Förderer der deutsch-französischen Partnerschaft zwischen Machecoul und Ühlingen-Birkendorf gewesen. Aus Machecoul kam nun die traurige Nachricht, dass er am 13. Januar 2022 im Alter von 89 Jahren gestorben ist.

Erfolgreiche Zeit

Jean Menagér war von 1973 bis 1989 Bürgermeister von Machecoul. Davor war er als Arzt im dortigen Krankenhaus tätig. Sein langjähriger Mitstreiter und Generalbeauftragter der Region Machecoul Roland Duval erinnerte in seinem Nachruf an die gute und erfolgreiche Zeit im Rathaus Machecoul. Umstrittene Projekte, für die sich Menagér stark gemacht habe, hätten sich im Nachhinein als richtig und erfolgreich erwiesen. Das 1983 erbaute Gemeindezentrum „Espace de Retz“, das auch Delegationen der Partnergemeinden aus Ühlingen-Birkendorf als Empfangs- und Festhalle kennen, wurde in seiner Amtszeit realisiert. Die Gemeinde verdanke ihm viel, so Roland Duval.

Freundschaft

„Wichtiger als Reden der Politiker sind die persönlichen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen der Partnergemeinden“, betonte der ehemalige Bürgermeister Eugen Kaiser bei der Gründung der Partnerschaft. Davon war auch Menagér überzeugt. So pflegte er zu den damaligen Amtskollegen Eugen Kaiser und Karl Sternadl sowie zu Gründungsmitglied Kurt Stulz bis zu deren Tod persönliche Freundschaften und führte sie auch mit Bürgermeister a. D. Thomas Fechtig weiter. Wann immer es ihm möglich war, nahm Menagér bei Austausch-Besuchen von Vereinen und Delegationen mit seiner Familie teil. Er unterstützte 1988 außerdem die Gründung der Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Shifnal.

In Ühlingen-Birkendorf bleibt Jean Menagér als toleranter Mensch und ehrlicher Freund in Erinnerung. Dies sagte die Tochter von Kurt Stulz und Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Marianne Buchmüller.