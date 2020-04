von Werner Steinhart

Die Arbeiten am dritten Bauabschnitt der Ortskernsanierung in Ühlingen sind trotz der Corona-Krise voll im Zeitplan. Der dritte Bauabschnitt beginnt auf der L 157 bei der Schlüchtbrücke, führt am Rathaus vorbei und verläuft bis zur Kreuzung Hauptstraße, Badstraße und der Straße Im Vorderdorf, rund 200 Meter. Von der Einmündung Badstraße bis zum Rathaus sind die Tiefbauarbeiten weitestgehend fertiggestellt. Dieser Tage begann die ausführende Firma Staller mit den Arbeiten an der Einmündung der Kreisstraße in die L 157 beim Rathaus.

Auf der Kreisstraße beginnt die Sanierung beim Rathaus und endet kurz vor der Kreuzung bei der Kirche, die Baulänge beträgt 70 Meter. Die Maßnahme umfasst Asphaltbau, Randeinfassungen, Betonpflaster, Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle, Kontrollschächte und Wasserleitung.

Im Wesentlichen geht es im Verlauf des Abschnitts drei um die Entschärfung der Kurve beim Rathaus. Dabei ist geplant, aus Sicherheitsgründen die beiden bestehenden Parkplätze vor dem Rathaus wegfallen zu lassen und eine kleine Grünanlage einzurichten. Die Verkehrsführung wird dahingehend geändert, dass die Einfahrt der Kreisstraße in die L 157 in rechtem Winkel erfolgen soll. Des Weiteren wird die Bushaltebucht beim Rathaus aufgegeben, da es keine Bushaltestelle mehr an diesem Ort gibt. Ein Gehweg wird in gerader Linie bis zur Kirche geführt.

Auf der gegenüberliegenden Seite wird der Gehweg ebenfalls gepflastert, wie es im gesamten Ort im Rahmen der Ortskernsanierung geschieht, und bis zum Bistro weitergeführt. An der für Fußgänger relativ gefährlichen Ecke wird man Hochbordrandsteine verlegen, um einen gewissen Schutz für die Fußgänger zu gewährleisten. Nach Abschluss der Bauarbeiten in der Kirchstraße wird noch das letzte Stück vom Rathaus bis zur Schlüchtbrücke in Angriff genommen.

Die Kosten für den Straßenbau an der L 157 belaufen sich allein auf 510.000 Euro, wobei das Land einen Anteil von rund 75.000 Euro beisteuern wird. Die Infrastruktur des dritten Bauabschnitts wird aber eine erhebliche Belastung für die Gemeinde darstellen.

Die Kostenschätzung für den dritten Teils der Ortskernsanierung beläuft sich auf knapp 1,4 Millionen Euro, eingeschlossen die Kosten für die Kreisstraße bis zur Kurve an der Kirche. Mit dem Verlauf der Bauarbeiten zeigt sich Ühlingens Ortsvorsteher Klaus Müller zufrieden: „Die Tiefbauarbeiten gehen sehr gut voran.“

Mit einem Abschluss des Projekts „Ortskernsanierung Ühlingen„ rechnet Müller bis Ende 2021. Er plant 2022 mit den Vereinen ein größeres Dorffest an verschiedenen Orten. Das Dorffest 2020, das am 11. und 12. Juli stattfinden sollte, wurde abgesagt. 2021 wird es ein Hoffest auf dem Breitwiesenhof geben.