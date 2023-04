Die Zahl an älteren, aber durchaus auch jüngeren Menschen, die Hilfe im Alltag benötigen, nimmt zu. Die katholische Frauengemeinschaft St. Fides in Grafenhausen hat auf Anregung eines ihrer Vorstandsmitglieder den JA-Verein für eine Informationsveranstaltung nach Grafenhausen eingeladen.

Seit etwas mehr als zehn Jahren gibt es den Ja-Verein (Jung & Alt, Attraktives Dorfleben). Was als organisierte Hilfe unter Nachbarn in Mauchen begann, ist inzwischen eine Organisation mit rund 180 Helferinnen und Helfern, sechs festangestellten Mitarbeiterinnen und gut 280 Mitgliedern. Insgesamt rund 120.000 Einsatzstunden leistete der Ja-Verein im Laufe der zehn Jahre. „Allein im Jahr 2021 waren es 23.851 Stunden, und die Tendenz ist weiter steigend“, wie Sandra Kuppel, operative Geschäftsführerin des Vereins mitteilte.

Auch in Grafenhausen werden Personen von Helferinnen des Ja-Vereins betreut. „Die Zahl der Anfragen übersteigt inzwischen die der Helferinnen aus dem Ort“, berichtete Edith Schattmaier, Einsatzleiterin für Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf. Aktuell gibt es fünf Helferinnen in Grafenhausen. Die Gemeinde bezuschusst jede Einsatzstunde mit einem Euro. Für eine Abrechnung mit der Pflegekasse muss ein Pflegegrad vorliegen. „Unsere Hilfe ist aber unabhängig von einem Pflegegrad“, stellt Sandra Kuppel klar. Der Ja-Verein übernimmt keine pflegerischen Tätigkeiten. „Wir sind ausschließlich im Bereich der Betreuung tätig“, betonte Sandra Kuppel. Angesichts der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung wird der Bedarf weiter steigen. „Und dafür brauchen wir auch weitere Helferinnen und Helfer“, sagt Edith Schattmaier. Der Ja-Verein musste seine Stundensätze zwar inzwischen etwas anheben, ist aber mit 13,30 Euro pro Einsatzstunde plus Kilometergeld noch sehr moderat. „Wir sind ein Rädchen und kleiner Baustein, damit das gesellschaftliche Zusammenleben auch weiter gut funktionieren kann“, stellt Sandra Kuppel heraus.