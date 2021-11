von Werner Steinhart

Die Trachtenkapelle Ühlingen (TKÜ) sehnt sich danach, endlich wieder mit einem Konzert an die Öffentlichkeit treten zu dürfen und ihr musikalisches Können unter Beweis zu stellen. Corona bedingt musste das Jahreskonzert im vergangenen Jahr, traditionell Ende November, ausfallen. „Nach einem Jahr ohne unser Konzert freuen wir uns dieses Jahr um so mehr, dass dies wieder möglich ist. Wir möchten hiermit alle ganz herzlich zu unserem diesjährigen Jahreskonzert am Samstag, 20. November, 20 Uhr in die Schlüchttalhalle Ühlingen einladen“, so die Musikerinnen und Musiker der TKÜ.

Nach langer Corona-Pause begannen die Proben im Juni, zunächst bei guter Witterung auf dem Schulhof, anschließend ging‘s in die Schlüchtalhalle zum Proben. Ein bisschen Normalität gab‘s dann in den vergangenen Monaten doch. Die TKÜ unterhielt die Besucher bei der Eröffnung des Mehrgenerationenparks und beim Braufest vom Brauschopf Ühlingen. Sind kirchliche Feste immer ein Anlass für die TKÜ, so spielten die Musikerinnen und Musiker erstmals wieder beim Patrozinium zu Ehren der heiligen Ursula beim Gottesdienst in der Kirche und am vergangenen Sonntag beim Gefallenendenkmal am Volkstrauertag.

Die Proben laufen auf Hochtouren, um den hoffentlich zahlreichen Freunden der Blasmusik ein kurzweiliges, abwechslungsreiches und interessantes Programm bieten zu können. Dirigent Karl Schwegler hat in den vergangenen Wochen mit seinen Musikerinnen und Musikern sieben interessante Stücke einstudiert mit abwechslungsreichen Melodien und solistischen Höhepunkten, beginnend mit einer rockigen Eröffnung „Take off“ bis hin zu traditioneller Blasmusik „Das Feuer brennt weiter“.

Der Verein Die Trachtenkapelle Ühlingen, gegründet 1877, hat derzeit 38 aktive Musikerinnen und Musiker, 17 Ehrenmitglieder, davon sind noch neun im Verein aktiv, einen Ehrendirigenten, 68 Passivmitglieder und 5 Jugendliche sind zur Zeit in Ausbildung. Dirigent ist Karl Schwegler. Vorsitzender ist Martin Güntert. Weitere Infos im Internet (www.trachtenkapelle-uehlingen.de).

Das Jahreskonzert wird auch den festlichen Rahmen bilden für die Ehrung langjähriger aktiver Musiker. Drei Mitglieder werden für 25 Jahre Musizieren, drei Mitglieder für 35 Jahre mit gleichzeitiger Ernennung zu Ehrenmitgliedern geehrt und ein Musiker spielt schon 50 Jahre bei der TKÜ mit, er wurde bereits in der Verbandsversammlung des Blasmusikverbands Hochrhein ausgezeichnet. Das Konzert zusammen mit den Ehrungen wird voraussichtlich 90 Minuten dauern.

Natürlich sorgen sich die Verantwortlichen der TKÜ auch um die Sicherheit aller: Es gelten die aktuellen Corona Vorgaben: 3G mit Eingangskontrollen und Maskenpflicht. Gestuhlt wird in der Halle auf Abstand. In wie weit die Vorgaben am kommenden Samstag, 20. November, noch aktuell sind, können die Verantwortlichen nicht sagen. Für das leibliche Wohl bietet die TKÜ Getränke in Flaschen und eine Kleinigkeit zu essen an.