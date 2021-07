von Wilfried Dieckmann

Beim Besuch in Grafenhausen berichtete der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner im Gespräch mit Bürgermeister Christian Behringer über ein Zuschussprogramm der Bundesregierung zur Optimierung von Lüftungsanlagen in öffentlichen Gebäuden. Dank dieser Information fließen 84.000 Euro.

Fenster auf statt Lüftung an

Gemeinderätin und Ärztin Barbara Bohl meinte angesichts der Corona-Pandemie beim Thema Raumluft in den Klassenzimmern, dass in Räumen ohne Fenster Geräte zur Luftreinigung hilfreich seien. Wenn Fenster vorhanden seien, dann sollte auf die Wirkung von Frischluft und nicht auf Technik gesetzt werden. Bürgermeister Behringer informierte, dass das Land für die Ausstattung der Schulen 60 Millionen Euro für Lüftungsgeräte zur Verfügung stelle, die vom Bund kofinanziert werden. Er sei sich aber nicht sicher, ob die technischen Hilfsgeräte Erfolg bringen, und sprach sich ebenso für Lüften durch Öffnen der Fenster aus. Eine Meinung, die auch von der Schulleitung im Oberen Schlüchttal vertreten werde. Dies sei auch der Grund, warum bisher kein Zuschussantrag gestellt wurde.

Kohlendioxidmessungen

Barbara Bohl sagte, dass der Grundgeräuschpegel der technischen Anlagen in Klassenräumen nicht zu unterschätzen sei. Im Rahmen einer Sitzung in Freiburg seien CO 2 -Messgeräte aufgestellt worden, weil Corona-Werte nicht so einfach messbar seien. „Beim Öffnen der Fenster gingen die Zeiger der Geräte unmittelbar nach unten.“ Diskutiert wurde über CO 2 -Ampeln, die neben Christian Behringer auch die Ärztin für sinnvoll erachtete.

Zuschuss für die Schwarzwaldhalle

„Auch wenn ein Bundestagsabgeordneter nicht unmittelbar für den Zuschuss verantwortlich zeichnet, so hat in diesem Fall Felix Schreiner einen erheblichen Beitrag dazu geleistet“, sagte Christian Behringer bei der Übergabe des Zuwendungsbescheids für Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen in der Schwarzwaldhalle.

Die Förderung

Der Zuschuss dient für Maßnahmen zur Erhöhung der Frischluftzufuhr bei bestehenden Anlagen, sofern diese zu einer Erhöhung des Frischluftvolumenstroms von mindestens 20 Prozent führen. Darin enthalten sind auch Modernisierungen zur Aufrechterhaltung der Nutzungsanforderungen an den Raum (beispielsweise der Innenraumtemperatur). Die anrechenbaren Ausgaben für die Fördermaßnahme belaufen sich auf 105.000 Euro. Der Höchstfördersatz beträgt 80 Prozent der förderfähigen Ausgaben. Abgeschlossen sein muss die Maßnahme am 4. Juli 2022.

Der ursprüngliche Plan

Ursprünglich hatte die Gemeinde einen Zuschussantrag zur Belüftung und für Bühnentechnik in der Schwarzwaldhalle nach dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (IVS) gestellt. Bei der Lüftung gingen die Verantwortlichen von Kosten von 119.000 Euro aus. Es winkten 64.260 Euro Fördergelder. Der Antrag wurde nach Angaben des Bürgermeisters abgelehnt, 2022 sollte erneut eine Förderung beantragt werden.

Das Ergebnis

Schreiner informierte, dass der Bund seit 12. Juni ein Zuschussprogramm für raumtechnische Lüftungsanlagen aufgestellt hat. „Wir haben den Antrag am 15. Juni gestellt“, so der Bürgermeister. Das Ergebnis: Ein positiver Bescheid über 84.000 Euro. Bei der Übergabe wurde Schreiner gefragt, wie er sich dafür eingesetzt habe, dass das Geld nach Grafenhausen fließt. Angesichts der vielen Anträge, die eingingen, könne ein persönliches Gespräch hilfreich sein, sagte er.