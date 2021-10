von sk

Ein außergewöhnliches Vereinsjahr liegt hinter den Landfrauen Untermettingen. Bei der Hauptversammlung in der St. Jakobuskirche in Untermettingen wurde auf zwei Jahre zurückgeblickt. Die Vorsitzende Anja Banholzer begrüßte 25 Mitglieder sowie Ortsvorsteher Daniel Schliffke. Der Bezirksvorstand wurde durch Karola Morath und Susanne Schmidt-Barfod vertreten. Dies schreiben die Landfrauen in einer Pressemitteilung.

Trotz der schwierigen Situation wegen der Pandemie haben über die vergangenen anderthalb Jahre kleinere Aktivitäten stattgefunden. Unter anderem hat das Vorstandsteam die Mitglieder durch kleine Aufmerksamkeiten zu Weihnachten und Ostern erfreut. Auch bei kirchlichen Anlässen waren die Landfrauen, wenn möglich, aktiv.

Bei den Wahlen wurde das Vorstandsteam einstimmig in seinen Ämtern bestätigt. Es besteht aus Anja Banholzer (Vorsitzende), Alexandra Hainke (stellvertretende Vorsitzende), Corinna Limberger (Kassiererin), Tanja Alex (Schriftführerin), Heidi Baumgartner und Martina Böhler (Beisitzer).

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Elfriede Böhler, Rita Erne, Maria Kessler und Paula Lüber geehrt. Für 35 Jahre Mitgliedschaft erhielt Paula Mockler ein Dankeschön. Für 15-jährige Mitgliedschaft wurde Rosmarie Bullinger ausgezeichnet.

Der Landfrauenverein freut sich auch über einen Neuzugang. Anja Banholzer begrüßte Sarah Spretz. Durch die unsichere Situation gestaltet sich eine langfristige Planung für Aktivitäten und Veranstaltungen schwierig. Im Oktober ist ein Treffen mit Suppe und Glühwein geplant.