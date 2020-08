von Wilfried Dieckmann

Das Thema der Open-Air Ausstellung 2020 lautet „Zeit im Wandel“. Sie findet dieses Mal in einer anderen Form wie gewohnt statt. Wegen der immer noch bestehenden Kontaktbeschränkungen fertigen die teilnehmenden Künstler ihre Kunstwerke nicht gemeinsam vor Ort im Skulpturenpark an, sondern jeder für sich in seinem privaten Werkstatt- oder Atelierbereich. Vor wenigen Tagen hat Guido Weggenmann aus dem Allgäu sein Werk „Tanksäule“ im Park installiert.

Die Besuchsmöglichkeiten

Das internationale Symposium „Kunst im Park“ sollte in diesem Jahr in der sechsten Auflage durchgeführt werden. Da Corona diesem Ansinnen den berühmten Strich durch die Rechnung machte, findet das Kunstspektakel mit der Open-Air-Ausstellung „Zeit im Wandel“ in abgespeckter Version statt. Auch wenn Kunstinteressierte das Entstehen der Werke nicht vor Ort beobachten konnten: Der Kunstgenuss des Betrachtens bleibt. In den nächsten zwei Jahren kann in Grafenhausen zeitgenössische Kunst auf hohem Niveau im Freilichtmuseum Skulpturenpark zu jeder Jahreszeit genossen werden.

Es gibt auch keine eingeschränkten Besucherzeiten: Die Parkanlage ist immer geöffnet. Stark mit eingebunden bei jedem der stattgefundenen Symposien war der gemeindeeigene Bauhof. Steht bei diesen Einsätzen für die Mitarbeiter Abwechslung oder Stress im Mittelpunkt? „Die Abwechslung dominiert, es handelt sich um eine Tätigkeit, die nicht alltäglich ist“, meinte Bauhofleiter Michael Lüber.

Die Vorarbeiten

Grundsätzlich bedeuteten Künstlersymposien viel Arbeit, weil viel improvisiert werden müsse. Dies sei bei der derzeitigen Open-Air-Ausstellung aber nicht der Fall, da nicht alle Künstler zur gleichen Zeit vor Ort seien. „Vieles ist bereits im Vorfeld planbar“, sagte der Bauhofleiter. Anstrengend sei nur, wenn ein Künstler nicht genau wisse, was er wirklich will. Dann könne es durchaus zu stressigen Situationen kommen.

Als arbeitserleichternd wertete Lüber die Tatsache, dass erst ein Fundament für ein Kunstwerk speziell erstellt werden musste, bei weiteren Werken konnten Bestehende verwendet werden. Bauhofmitarbeiter seien grundsätzlich bei jedem Aufstellen einer Skulptur mit dabei. In einigen Fällen sei der Einsatz von Bauhofmaschinen vonnöten, mitunter fehle nur eine Schraube, die beschafft werden müsse. „Die Gemeinde will ja ein Symposium durchführen, da ist es unsere Aufgabe zu schauen, dass es auch funktioniert“, betonte Michael Lüber.

Guido Weggenmann

Der 1980 in Berlin geborene Künstler Guido Weggenmann lebt und arbeitet in Kempten im Allgäu. Er absolvierte eine klassische Ausbildung zum Holz- und Steinbildhauer und studierte an der Akademie der Bildenden Künste München, das Studium schloss er mit einem Diplom ab. Zu seinem Werk selber nannte Weggenmann im Gespräch zwei wichtige Hauptfaktoren. In erster Linie handelt es sich für den Künstler um eine im Modellcharakter entstehende Verformung. „Daher bietet sich diese Kanister-Stange an, die in sich eine sehr ästhetische geschlungene und gewundene Plastik formt“, erläuterte Weggenmann. Hinzu komme der Inhalt.

Die Kanister stammen nämlich aus einem Bundeswehrbestand und waren als Wasserbehälter in Nordafrika zur Versorgung der Truppen mit Trinkwasser im Einsatz. Erkennbar sei dies am weißen Hals der Behälter. Gerade in der heutigen Zeit sei Wasser ein spannendes Thema. Er habe mit der Skulptur quasi einen Körper dargestellt, der neben Benzin und Diesel sehr wohl auch für Trinkwasser Verwendung finden kann. Er hofft, dass mit der Schaffung dieser Plastik bei den Betrachtern etwas ausgelöst werden kann. „Es entstehen natürlich Fragen, die jedoch keine einfache Antwort haben“, betonte Weggenmann.

Resümee

In der vergangenen Woche wurden im Skulpturenpark in Grafenhausen mit den Kunstwerken „Überwachung“ und „Tanksäule“ zwei sehr gesellschaftskritische Positionen aufgestellt. „Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Bauhof lief der Aufbau der ersten sechs Kunstwerke jeweils reibungslos ab, die Künstler sind sehr zufrieden mit ihren Standorten sowie den Begebenheiten vor Ort. Sie beglückwünschten uns zu dieser tollen Parkanlage mitten im Ort“, zog Organisator Simon Stiegeler ein kurzes Zwischenresümee. Er ist sich sicher, dass Grafenhausen durch diese Aktion im Skulpturenpark „einen sehr guten Imagegewinn erfahren hat, da andernorts in dieser Richtung einfach nicht viel gemacht wird“.