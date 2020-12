von Elisabeth Baumeister

Die Kindergartenkinder haben sich mit den Erzieherinnen Rita Altmeyer und Claudia Berreth um 17.30 Uhr vor dem Kindergarten „Sternschnupe“ in Riedern am Wald getroffen und sind mit den selbst gebastelten Laternen, die an St. Martin nicht zum Einsatz kommen konnten, um das Kindergartengebäude gezogen. Es wurden ganz einfache Laternenlieder gesungen.

Sternenhimmel leuchtet dazu

Bei kaltem Winterwetter konnten die Kinder in den klaren Sternenhimmel blicken und überall die vielen glänzenden Lichter bewundern. Dann haben die Erzieherinnen auf dem Vorplatz des Kindergartens mit den Kindern im Kreis eine kleine Adventsfeier gehalten.

Dem ausgefallenen Laternenumzug um das Kindergartengebäude folgte, bei einer kleinen Adventfeier im Freien, der Besuch vom Nikolaus. Da er ohne den Knecht Ruprecht gekommen ist, durfte Isabel den goldenen Stab halten. | Bild: Kindergarten

Während sie Adventslieder sangen, trat zur großen Überraschung Bischof Nikolaus aus der Dunkelheit hervor. „Die Kinder waren sehr verzaubert und als der Nikolaus auch noch Ihre frischgeputzten Stiefel gefüllt auf dem Schlitten mitbrachte und genau wusste, wem welcher Stiefel gehört, war das Bild vom guten und kinderliebenden Nikolaus perfekt“, so Rita Altmeyer.

Die Kinder haben Gedichte aufgesagt und sich mit dem Nikolaus, der einfühlsam und geduldig auf die Kinder eingegangen ist, unterhalten. Beim letzten Lied der Kinder entschwand der gute Mann wieder in die Nacht. Die Erzieherinnen Rita und Claudia waren selbst berührt von dieser friedvollen und himmlischen Atmosphäre, die sie so noch nicht erlebt haben. Der Tenor von beiden: „Die Corona-Pandemie hat nicht nur erhebliche Einschränkungen, Krankheit und Leid mit sich gebracht, sondern auch Neues, Kreatives und Positives hat seinen Platz bekommen, woran man sich erfreuen kann.“