von Dorothée Kulhmann

Die Durststrecke für Literaturfreunde hat ein Ende. Die katholische Bücherei in Grafenhausen öffnet wieder ihre Pforten zu den gewohnten Zeiten. Auf Lesehungrige wartet ein großes Angebot an Büchern.

Die Öffnungszeiten Die katholische Bücherei Grafenhausen hat sonntags von 10 bis 10.30 Uhr und mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Für einen Jahresbeitrag von 7 Euro, der für die ganze Familie gilt, können Bücher ausgeliehen werden. In der Zeit der Corona-bedingten Schließung der Bücherei konnten Lesehungrige nur nach Terminabsprache Bücher abholen. Allerdings hatte Inge Gantert, Ansprechpartnerin der Bibliothek Grafenhausen, auch einen Bringservice von bestellten Büchern eingerichtet.

Neue Lektüre

Der Büchermarkt wurde auch während der Schließung weiter im Auge behalten. „Wir haben einige Neuerscheinungen, besonders bei Kinderbüchern bestellt“, berichtet Inge Gantert. So warten jetzt wieder zahlreiche neue Bücher in der Bücherei auf junge und ältere Leser. Auch während der Ferienzeit hat die Bücherei zu den üblichen Zeiten geöffnet. Und gerade während der Urlaubssaison bietet sich die Gelegenheit, sich mit einem Buch zum Schmökern zurückzuziehen und in die Welten der Fantasie einzutauchen.

Öffentlicher Bücherschrank

Wer es zu den Öffnungszeiten nicht in die Bücherei schafft, der kann sich am Bücherschrank an der Tourist-Info in Rothaus mit Lesestoff versorgen. Entgegen der großen Skepsis gegenüber der Einrichtung des Bücherschranks zeigt sich, dass das Angebot gerne angenommen wird, berichtet Inge Gantert.

Pläne

Einige Planungen für Veranstaltungen gibt es jetzt auch wieder beim Bücherei-Team in Grafenhausen. Im Herbst soll eine Kinderbuchlesung mit der Autorin stattfinden. Und auch die traditionelle Weihnachtsbuchausstellung wird wieder geplant.