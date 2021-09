von Elisabeth Baumeister

Die Gemeinschaftsarbeit auf dem Kartoffelfeld in Riedern am Wald ist lehrreich, macht Spaß und fördert das Miteinander. Mit seiner Grundidee, die Verbraucher wieder mehr für Selbstversorgung zu sensibilisieren ist der Landwirt Klaus Bastian vom Mandacherhof in Riedern am Wald auf große Resonanz gestoßen. Das Katroffelfeld wurde im Vergleich zum vergangenen Jahr vergrößert, da die Interessenten mehr geworden sind. Fachkundig hat Klaus Bastian die resistenten Sorten Agria, die festkochende Jelly und die Pommes-Kartoffel Marabel für den Anbau gewählt.

80 Säcke Kartoffeln

Bei bestem Herbstwetter haben die Familien, die sich an dem Gemeinschaftsprojekt des Landwirts Klaus Bastian beteiligt haben, ihre Säcke gefüllt. Vor allem die Kinder waren mit viel Eifer dabei die eigenen Kartoffeln aufzusammeln. Nach zwei Stunden standen 80 Säcke gefüllt auf dem Acker.

Käferlese

Schon vor Wochen haben sich immer wieder Familien auf dem Acker eingefunden, um die Kartoffelkäfer abzulesen. Diese Mühe hat sich gelohnt. Dadurch konnte auf Chemie verzichtet und eine hervorragende Ernte erzielt werden. Der Erfolg wurde mit einem Herdöpfel-Fest gefeiert. Familie Bastian versorgte die Familien mit Kartoffelpuffern und Pommes frites direkt vom Feld.

Das Fazit

„Ich bin voll und ganz zufrieden“, sagte Klaus Bastian. Bereits am Erntetag konnte er Anmeldungen für die Gemeinschaftsaktion im kommenden Jahr entgegennehmen.