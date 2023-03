Jahrzehntelang war die Brendener Dorfhalle der Mittelpunkt im Vereins- und Festgeschehen des Ortsteils, die gute Stube Brendens, in der man sich traf, in der man feierte, in der die Vereine Proben abhielten, sie war ein Ort der Begegnung. Nach über 50 Jahren hielt sie den Anforderungen der Zeit nicht mehr stand. Mit einer Abriss-Party nahmen viele Brendener Abschied von ihrer Dorfhalle. Die Trachtenkapelle und die Guggenmusik Studähaaghüüler verabschiedeten sich musikalisch von ihrem Probelokal. Das Foto links wurde zwei Wochen später vom selben Standort aus aufgenommen, die Dorfhalle wurde bis auf den Boden abgerissen, lediglich die Maschinenhalle und die Kellerräume blieben bestehen. Jetzt geht‘s an den Neubau.