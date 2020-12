von Ursula Ortlieb

In der katholischen Kirche in Riedern am Wald werden an Heiligabend um 15 Uhr und am Sonntag, 27. Dezember, um 17 Uhr Gottesdienste als Krippenfeier mit Aufführung der Weihnachtsgeschichte durch Kinder und Jugendliche des Theatervereins Zeitschleuse stattfinden. Alle Kostüme wurden speziell dafür genäht. Vorträge und Gesang der Weihnachtsbotschaft führen einzelne Vorsänger aus. Für alle, die das Krippenspiel zu Hause miterleben wollen, wird die Feier auf Facebook/YouTube im Livestream übertragen.

Termine und Infos der Seelsorgeeinheit für die Krippenfeier in Riedern am Wald und weitere der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal sowie die dafür erwünschte Anmeldung stehen im Internet: www.kath-mariabronnen.de/gottesdienste. Anmeldungen zu den Gottesdiensten können auch telefonisch über die Pfarrbüros unter 07748/253 oder 07743/633 erfolgen. Infos zum Livestream finden sie hier.