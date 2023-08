Zum Jubiläum „50-Jahre Landkreis Waldshut“ gibt es für die Kugelbahn in Birkendorf goldene 50-Jahre-Landkreis-Jubiläums-Buchenholz-Kugeln. Ab sofort sind sie an den Kugelautomaten erhältlich. Am Sonntagabend befüllten Harald Schmidt und Andreas Albrecht die Behälter wie gewohnt mit naturfarbenen, orangen, grünen und gelben Kugeln. Die goldenen sind unter die farbigen Kugeln gemischt. Eine goldene Jubiläumskugel zu ergattern, bedeutet ein Glückstreffer. Da die übrigen Farbkugeln aber genauso munter auf den Holzbahnen rollen können, muss es nicht unbedingt eine Goldkugel sein.

Harald Schmidt und Andreas Albrecht betreuen regelmäßig die Kugelbahn-Automaten. Schmidt ist seit Eröffnung dabei, Albrecht übernahm vor einem Jahr das Amt von Richard Sarbu. Die beiden befüllen nicht nur regelmäßig die Kugelbehälter und leeren die Kassen, sondern erledigen mit handwerklichem Können auch kleine Reparaturen selbst. Als gelernter Schmied verbesserte Albrecht mit Metall-Vorrichtungen und Schloss die Sicherheit der Automaten an den Ein-Euro-Kassen und Kugelbehältern. Leider gab es schon Vorfälle, die ihn auf die Idee zu mehr Sicherung brachten. Je nach Besucherzahl werden die Automaten täglich befüllt und die Kassen geleert. Am vergangenen Sonntag herrschte an der beliebten Freizeiteinrichtung wieder reger Betrieb. Harald Schmidt fährt an solchen Tagen gewöhnlich zwischendurch mit dem Fahrrad seine Kontrollrunde zum Oberholz und Naturena, wo die Automaten aufgestellt sind.