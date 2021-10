von Wilfried Dieckmann

Unter dem neuen Vereinsnamen Grafuser Vielfalt will eine neue Generation junger Unternehmer der Vielfalt der in Grafenhausen beheimateten Gewerbetreibenden Rechnung tragen. Im Zuge der Neustrukturierung des Gewerbevereins liefen die Fäden beim bisherigen Kassierer Clemens Dienstberger zusammen. „Allein hätte ich mich nicht getraut, diese Mammutaufgabe anzugehen“, sagte die scheidende KGV-Vorsitzende Johanna Gänswein, die dem neuen Verein für den Bereich Handel angehört.

Clemens Dienstberger | Bild: Wilfried Dieckmann

Bürgermeister Christian Behringer dankte dem bisherigen Vorstand insbesondere für den Einsatz bei der Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ in der schweren Zeit der Corona-Pandemie. Es sei erfreulich, dass auch der neustrukturierte Verein Grafuser Vielfalt zur diesjährigen Eröffnung des Projekts im November einen kleinen Sternemarkt organisieren wolle.

Nach den Worten von Clemens Dienstberger sei die Neuausrichtung des Vereins mit den bisherigen Jahresbeiträgen der rund 60 Mitglieder in Höhe von rund 2000 Euro nicht zu finanzieren. Das mittelfristig erzielbare Potenzial sollte bei etwa 120 Mitgliedern liegen. Mit einer neuen Beitragsstruktur, die in der Versammlung einstimmig angenommen wurde, sollte dann ein Budget von rund 12.000 Euro im Jahr zur Verfügung stehen.

So wird für Mitgliedsbetriebe mit bis zu zwei Angestellten künftig ein Grundbeitrag in Höhe von 80 Euro im Jahr erhoben. Betriebe, die drei bis zehn Mitarbeiter haben, zahlen 160 Euro. Bei elf bis 30 Angestellten wird mit 240 Euro das Dreifache des Grundbeitrags erhoben. Bei mehr als 30 Angestellten werden pro Jahr 320 Euro, also der vierfache Grundbeitrag, fällig. Privatpersonen oder Vereine zahlen lediglich 40 Euro im Jahr.

Mit diesen höheren Einnahmen sollen nach Angaben von Clemens Dienstberger auch kleinere Veranstaltungen oder Werbemaßnahmen der Grafuser Vielfalt finanziert werden. „Sonderumlagen sollen für die Mitglieder nach Möglichkeit vermieden werden“, erklärte der scheidende Kassierer. Auch wenn einige Mitglieder die Erhöhungen eventuell nicht mittragen werden, gehen die Verantwortlichen dennoch von steigenden Mitgliederzahlen aus. Mittelfristig werden 120 Mitglieder angestrebt.

Ziele und Vorhaben

Mit einem Sternemarkt wird sich der neue Grafenhausener Gewerbeverein bereits am Freitag, 19. November, an der Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ beteiligen. Seit einigen Tagen sind auch schon freiwillige Helfer in der Werkstatt des Bauhofs tätig, um Sterne in verschiedenen Größen aus massiven Brettern zu sägen. Der Erlös der Aktion soll diesmal einer Fachklinik für Kinderpsychiatrie in Bad Neuenahr-Ahrweiler gespendet werden. Dieses Fachkrankenhaus des Roten Kreuzes (DRK) war bei der Flutkatastrophe im Juli schwer beschädigt worden. Weiter im Visier des Gewerbevereins steht die Organisation des „Jumping Dinners“. Zu den weiteren Schwerpunktthemen gehört auch die Vorstellung der Mitgliedsbetriebe sowie die Nachwuchswerbung.