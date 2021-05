von Wilfried Dieckmann

Mit viel Arbeitsaufwand haben Aktive des Sportvereins Grafenhausen die 100-jährige Geschichte des Vereins dokumentiert und in der Ausstellung „Schinderei im Buchenmoos – 100 Jahre Fußball in Grafenhausen“ zusammengefasst. Am vergangenen Sonntag hätte die Präsentation im Schwarzwaldhaus der Sinne mit einer Vernissage der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das jedoch nicht erfolgen, weil das Museum noch geschlossen ist.

Auch Museumsleiterin Kathleen Mönicke freut sich, dass 100 Jahre SVG-Geschichte gezeigt werden. | Bild: Wilfried Dieckmann

Am 23. Mai dieses Jahres wird der Sportverein Grafenhausen 100 Jahre alt. Ein würdiger Anlass, der gemäß den Planungen auch mit Pauken und Trompeten gefeiert werden sollte. Der Startschuss für das Jubiläumsjahr sollte am vergangenen Sonntag mit der Eröffnung der Jubiläumsausstellung im Schwarzwaldhaus der Sinne fallen. In den letzten Tagen davor wurde die Ausstellung von Vereinsmitgliedern dennoch für die Vernissage vorbereitet und präsentiert. „Wann immer die Eröffnung sein wird, wir sind auf den Tag vorbereitet“, betonte SVG-Vorsitzender Daniel Stritt.

Er rief dabei in Erinnerung, mit welchem Aufwand die Ausstellung von vielen Mitgliedern unter erschwerten Pandemiebedingungen vorbereitet wurde. Bereits seit Monaten fanden die Besprechungen jeden zweiten Sonntag per Videokonferenz statt. „Es war nicht nur eine arbeitsintensive Zeit, es hat auch allen Beteiligten viel Spaß gemacht, sich intensiv mit der Vereinsgeschichte zu befassen“, hob der Vereinschef hervor. Angestoßen und ins Rollen gebracht habe die Ausstellungsidee Clemens Rosa, der nach den Worten des Vorsitzenden gemeinsam mit einem tatkräftigen Team eine „tolle Ausstellung zusammengetragen hat“. In dieser Zeit wurden auch 100 Jahre Vereinsgeschichte digitalisiert, eingescannt und auf eine Plattform im Internet gestellt.

Internationaler Museumstag Auch wenn die Ausstellungseröffnung am internationalen Museumstag nicht stattfinden konnte, so freute sich Museumsleiterin Kathleen Mönicke dennoch, dass 100 Jahre SVG Vereinsgeschichte im Schwarzwaldhaus der Sinne präsentiert werden. „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand und freuen uns schon heute auf den Tag, an dem das Mitmachmuseum wieder öffnen darf“, betonte sie. Auch im vergangenen Jahr musste das Haus der Sinne am Internationalen Museumstag wegen Corona geschlossen bleiben. Gerade dieser Tag habe aber für das Werbebemühen der Museen eine hohe Bedeutung. Veranstaltungen, die in diesem Jahr überwiegend digital stattfinden, können hier abgerufen werden.

Auf den Tag genau am Pfingstsonntag wurde der Sportverein in Grafenhausen gegründet. Geplant war es nach Stritts Angaben, auf dem Sportplatz ein Festzelt zu errichten. Vorgesehen war ein kleiner Festgottesdienst und auch der neue Kunstrasenplatz hätte im Rahmen der Jubiläumsfeier eingeweiht werden sollen. „Daraus wird nun nichts“, informierte Stritt. Er gehe auch davon aus, dass in absehbarer Zeit angesichts der Corona-Pandemie keine größere Veranstaltung möglich sein werde.

Er sei sich aber sicher, dass während der geplanten viermonatigen Ausstellungszeit im Schwarzwaldhaus der Sinne bis Ende September noch einiges des geplanten Rahmenprogramms möglich sein werde. „Wenn die Inzidenzzahlen unter 100 sinken, können auch Besucher die Ausstellung betrachten“, sagte der SVG-Chef. Er freut sich mit seinem Stellvertreter Felix Gatti über eine gelungene Ausstellung. Diese wurde in verschiedene Jahresabschnitte eingeteilt. So können die Besucher 100 Jahre Vereinsgeschichte in den verschiedenen Bereichen gut nachvollziehen.

Hinzu kommen noch vielerlei Themenbereiche wie Schlüchtseestadion, Theatergruppe, SVG-Jugendarbeit oder SVG-Menschen. „Ein Team hat sich beispielsweise nur um dem Schwerpunkt Partnerschaft mit Combrit befasst“, erläuterte der Vorsitzende. In der Ausstellung werden neben großen Plakatwänden in den Vitrinen auch einige Pokale, Trikots des Vereins oder geschichtsträchtige Bälle gezeigt.