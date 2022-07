von Friedbert Zapf

Wer mit offenen Augen um den Schlüchtsee in Grafenhausen-Rothaus wandert, erlebt eine böse Überraschung: Die Gelben Teichrosen sind verschwunden. Noch vor zwei Jahren bildeten sie im See einen Teppich aus grünen Schwimmblättern, dazwischen reckten sich unzählige gelbe Blütenköpfchen in die Höhe. Jetzt sieht man nur noch einzelne Blätter und die Blüten sind an einer Hand abzuzählen. Nagetiere haben die Pflanze fast vollständig vernichtet.

Der Schwimmteppich der Gelben Teichrose wies im Juli 2020 bereits deutliche Lücken auf. | Bild: Friedbert Zapf

Was ist passiert am Schlüchtsee? Obwohl der Schlüchtsee in einem Naturschutzgebiet liegt, ist das Baden darin erlaubt. Das nördliche Drittel des Stauweihers ist allerdings für Badegäste tabu. Hinter der Barriere aus Baumstämmen blüht eine besonders geschützte Art – nämlich die Gelbe Teichrose (lateinischer Name: Nuphar pumilar/spenneriana). Die Gelbe Teichrose wurzelt mit ihren Rhizomen, die beinahe unterarmdick sein können, im Seegrund und schickt lange Blatt- und Blütenstängel an die Wasseroberfläche. Die Gelbe Teichrose nahm früher einen großen Teil des abgesperrten Bereichs ein. Seit einigen Jahren sind allerdings Lücken im schwimmenden Blütenteppich festzustellen. Unter Naturschützern stellte sich die Frage, ob der Biber hierbei eine Rolle spielt.

Vor einem Biberbau im Schlüchtsee dümpelt ein benagtes Rhizom der Gelben Teichrose. | Bild: Friedbert Zapf

Vermutlich im Herbst oder Frühjahr 2016/17 zog der nach Europarecht geschützte Biber in den Schlüchtsee ein. Er blieb nicht allein, bald gab es Nachwuchs, Nagespuren an den Uferbäumen waren nicht mehr zu übersehen. 2018 wurde auch der Bisam, eine ursprünglich in Nordamerika beheimatete Nagetierart, beobachtet. Im Frühjahr 2019 stellte Grafenhausens Bauhofleiter Michael Lüber einzelne benagte Rhizomstücke der Gelben Teichrose fest. Im April 2020 allerdings waren die Ufer des Schlüchtsees geradezu übersät von den Rhizomen. Die Wurzelstöcke waren eindeutig abgebissen und zernagt. Dafür verantwortlich sein konnten nur die Pflanzenfresser Biber und Bisam. Zumal man weiß, dass die Gelbe Teichrose eine bevorzugte Nahrungspflanze des Bibers ist.

Vom Schwimmteppich der Teichrose sind nur noch einzelne Blätter und Blütenköpfchen übrig geblieben. | Bild: Friedbert Zapf

Die Folgen waren im Sommer 2020 unübersehbar: Der Schwimmteppich wies erstmals größere Lücken auf. Diese Zeitung stellte die Frage, ob weiterhin eine friedliche Koexistenz zwischen Biber und Gelber Teichrose im Schlüchtsee möglich sei. Diese Frage muss nun wohl mit Nein beantwortet werden. Der eventuelle Verlust ist umso schmerzlicher, wenn man die Geschichte dieser Schwimmpflanze kennt. Die Gelbe Teichrose fand ihren Weg in den Schlüchtsee vor 92 Jahren. Als 1930 der Schluchsee gestaut wurde, war für die Naturschützer um Hermann Schurhammer klar, dass die in der Wolfsgrundbucht heimische Pflanze ertrinken würde. Die Naturschützer siedelten die Gelbe Teichrose an den Schlüchtsee um und retteten so seinerzeit diese Art – zumindest vorläufig, wie es nun den Anschein hat.