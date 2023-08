In Ühlingen-Birkendorf wird an diesem Wochenende, 25. bis 27. August, die 50-jährige Partnerschaft gefeiert. Pünktlich um 11 Uhr trafen die französischen Gäste am Freitag auf dem Kirchplatz beim Rathaus Ühlingen ein. Sie wurden von zahlreichen Anwesenden herzlich empfangen.

Begrüßungsteam Bürgermeister Tobias Gantert, Karine Ebner aus Machecoul als Übersetzerin und Vorsitzende des Freundeskreises Marianne Buchmüller. | Bild: Ursula Ortlieb

Per Bus, wandernd und mit Solex-Velo kamen 103 Personen aus Frankreich an. 15 Personen waren mit Flugzeug, Zug und Auto nach Basel gereist und von dort aus kreuz und quer bis nach Ühlingen gewandert. 90 Kilometer bei zeitweise sengender Hitze hatten sie zurückgelegt.

Trotzdem war ihnen die Freude über das Erreichen des Ziels anzusehen. Sie sangen beim Eintreffen das deutsche Volkslied „Wenn wir erklimmen“. Mit einem lauten Hallo, Bravo und viel Applaus wurden sie begrüßt.

Auch die vier Solex-Velo-Fahrer erhielten für ihre sportliche Leistung viel Beifall. Mit Begleitfahrzeug und Anhänger hatten sie auf der Strecke abwechselnd Etappen von bis zu 200 Kilometer zurückgelegt. Als Belohnung für sportliche Leistung überreichte Heidrun Schäfer den Mitgliedern der Wandergruppe und Velo-Fahrern Brauschopfbier.

Vier der französischen Gäste sind mit dem Solex-Velo angereist. Sie waren mit Begleitfahrzeug und Anhänger in Machecoul gestartet und haben einzelne Etappen mit dem Solex bewältigt. | Bild: Ursula Ortlieb

„Wir sind mit den Rädern meistens bergab gefahren, ihr aber meistens bergauf bei großer Hitze gewandert“, so Schäfer. Das verdiene eine besondere Stärkung in Form von Ühlinger Brauschopfbier.

Mit Bier aus dem Brauschopf Ühlingen wurden Wanderer und Solex-Veloisten für ihre sportliche Leistung belohnt.

Beim Umtrunk und Kennenlernen wurden die Franzosen den Gastfamilien vorgestellt. Viele kennen sich bereits seit Jahren, aber es waren auch einige Neulinge auf deutscher und französischer Seite dabei. Nach dem Mittagessen in den Gastfamilien, ging es zu den verschiedenen Programmpunkten mit einzelnen Führungen und Besichtigungen in den Ortsteilen, die parallel laufen.

Gäste und Einheimische mussten sich dazu vorher anmelden und einige Aktionen waren schnell ausgebucht, wie Marianne Buchmüller berichtet. Mit dem Feierabendhock am Freitagabend im Haus des Gastes und der Trachtenkapelle Birkendorf ging der erste Jubiläumstag zu Ende.

Im Gemeinderatssaal im Rathaus Ühlingen wurden die 103 französischen Gäste aus der Partnerstadt mit einem Umtrunk willkommen geheißen und den Gastfamilien vorgestellt und zugeteilt. | Bild: Ursula Ortlieb

Höhepunkt der Feier wird am Samstagabend der Freundschaftsabend mit buntem Programm und zuvor soll im Mehrgenerationenpark in Ühlingen eine Freundschaftseiche gepflanzt werden. Das Wetter ist nicht sehr gut vorhergesagt, was aber der Eiche sicherlich gut tun und der Freude über das Jubiläum keinen Abbruch bringt.