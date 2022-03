Etwa 40 Geflüchtete aus der Ukraine sind in Grafenhausen untergekommen. Plätze in Schule und Kindergarten und weitere Unterstützung sind Themen des Helferkreises.

Wie Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatssitzung informiert hat, wurden in Grafenhausen zwischenzeitlich 27 Flüchtlinge aus der Ukraine überwiegend in privaten Räumlichkeiten untergebracht. Zu einem ersten Treffen kam auch