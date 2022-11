von Werner Steinhart

Die Feuerwehrabteilungen Berau und Brenden haben sich ein anspruchsvolles Szenario für ihre gemeinsame Herbstabschlussprobe vorgenommen: Ein angenommener Brand mit starker Rauchentwicklung in einem eng bebauten Wohngebiet in Berau musste bewältigt werden. Beide Abteilungen rückten mit ihren gesamten Mannschaften an.

Die Abteilungen Die Feuerwehrabteilung Berau hat derzeit eine Mannschaftsstärke von 29 Aktiven und elf Ehrenmitgliedern. Abteilungskommandant ist Dirk Gantert, sein Stellvertreter Simon Bücklers. Kontakt: Dirk Gantert, Telefon 07747/91 97 99. Die Feuerwehrabteilung Brenden hat eine Mannschaftsstärke von 15 Mann. Abteilungskommandant ist Roland Ebner, sein Stellvertreter ist Joachim Maier.

Zahlreiche Zuschauer hatten sich zur Herbstabschlussprobe in Berau eingefunden. Martin Fechtig von der Feuerwehrabteilung Berau erläuterte während der Übung den Verlauf und die einzelnen Schritte, die die Feuerwehrkameraden ausführten. Angenommen wurde ein Schwelbrand in einem Wohnhaus mit starker Rauchentwicklung, fünf Personen fanden keinen Ausweg mehr. Sowohl die schnell eintreffende Berauer Wehr als auch die Kameraden aus Brenden stellten mit Atemschutzträgern die Menschenrettung in den Vordergrund.

Manöverkritik nach der Herbstabschlussprobe der Feuerwehrabteilungen Berau und Brenden: rechts Beraus Abteilungskommandant Dirk Gantert, in der Mitte Einsatzleiter Simon Bücklers. | Bild: Werner Steinhart

Es zeigte sich, dass es in stark verrauchten Räumen überaus schwer ist, sich als Atemschutzträger zurechtzufinden. Zwischenzeitlich wurde auch eine Rettung über Schiebeleitern vorgenommen. Der erste Löschangriff erfolgte mit Wasser aus dem Löschfahrzeug, während die Abteilung Brenden die weitere Wasserversorgung aufbaute. Wasser konnte aus dem nahe gelegenen Löschwasserbehälter entnommen werden, er hat ein Volumen von 200 Kubikmetern. Da das Übungsobjekt in einem eng bebauten Wohngebiet liegt, bauten die Brendener Feuerwehrleute zwei sogenannte Riegelstellungen auf, um ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude zu verhindern.

Über Schiebeleitern mussten bei der Probe angenommene eingeschlossene Personen auf dem Anwesen aus dem Obergeschoss befreit werden. | Bild: Werner Steinhart

Die beiden Abteilungskommandanten Dirk Gantert aus Berau und Roland Ebner aus Brenden sowie Einsatzleiter Simon Bücklers gingen auf den Übungsverlauf ein. Gesamtkommandant Oliver Kraus lobte die Feuerwehrmänner: „Es war ein anspruchsvolles Szenario und ihr habt es sehr gut gemacht.“ Oliver Kraus hob auch die Bedeutung des Löschwasserbehälters in diesem Wohngebiet hervor und dankte der Gemeinde, die derzeit die Wasserversorgung auf dem Brendener Berg verbessert.

Erfreut zeigte sich Bürgermeister Tobias Gantert über die große Anzahl der Feuerwehrkameraden. Fast 45 Mann stark ist die Ausrückabteilung. „Ich bin froh, dass es so viele Männer gibt, die sich für dieses Ehrenamt begeistern“, sagte der Bürgermeister. Auch wenn bei der Übung am Samstagnachmittag fast die gesamte Mannschaft anwesend war, gibt der Rathauschef doch zu bedenken: „Was geschieht an einem Werktagmorgen?“ Tobias Gantert ging auch auf die großen Investitionen für die Feuerwehr ein, angefangen von der Ausrüstung eines Feuerwehrmanns über die Ausbildung bis hin zu Gerät und Fahrzeug. Beraus Ortsvorsteher Moritz Böhler dankte auch im Namen von Brendens Ortsvorsteher Ralf Isele den Ehrenamtlichen. Jeder Feuerwehrmann opfere viel seiner Freizeit, um Menschen zu helfen. Er betonte auch die Wichtigkeit des gemeinsamen Handelns.