von Kerstin Heller

Die Feuerwehr Grafenhausen ist am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr zu einem Einsatz auf der L 157 gerufen worden. Auf der Höhe Waldparkplatz/Tannenmühlenweg war ein Auto in Brand geraten, das innerhalb kurzer Zeit in Flammen stand. Zuvor war der Fahrer des Mercedes von einem nachfahrenden Auto zum Anhalten aufgefordert worden, nachdem dieser ein brennendes Teil vom Fahrzeug fallen sah.

Einen Fahrzeugbrand bekämpfte die Feuerwehr Grafenhausen am Dienstagmorgen. | Bild: Kerstin Heller

Unter Einsatzleiter Heiner Heer war die Feuerwehr Grafenhausen mit 15 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen vor Ort, gelöscht wurde von einem Trupp unter Atemschutz im Schnellangriff. Zusätzlich wurde aufgrund der Brandgefahr der angrenzende Wald weiträumig mit Wasser benetzt. Gegen 12 Uhr war der Einsatz beendet.