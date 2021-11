von Dorothée Kuhlmann

Eine gut funktionierende Freiwillige Feuerwehr baut auf langjährige Mitglieder, die sich aufeinander verlassen können. Diese gute Zusammenarbeit zeigte sich in Grafenhausen bei den Einsätzen im Jahr 2020. Trotz nahezu völlig fehlender Proben, meisterten die Feuerwehrleute die teils anspruchsvollen Einsätze bestens.

„Die Bürger unserer Gemeinde können sich auf ihre Feuerwehr verlassen, zu jeder Zeit“, stellte Bürgermeister Behringer in der Hauptversammlung heraus. Auch Kreisverbandsvorsitzender Ralf Rieple und Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger würdigten den Einsatz der Kameraden unter den erschwerten Bedingungen.

Die Ehrungen Für 55 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Grafenhausen wurde Werner Meyer geehrt. Mit der Silbernen Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes wurde Guido Strittmatter ausgezeichnet. Das Feuerwehrabzeichen in Gold für 40 Jahre Feuerwehrdienst erhielten Martin Nüßle und Georg Rupp. Mit dem Feuerwehrabzeichen in Silber für 25 Jahre wurden Dominik Kuenz und Georg Zittlau ausgezeichnet. Das Feuerwehrabzeichen in Bronze für 15 Jahre Feuerwehrdienst erhielten Alexander Booz, Daniel Jehle, Manuel Ebner, Markus Kögel und Ralf Müller.

Guido Strittmatter, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Grafenhausen, erhielt die Silberne Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbands für seine langjährigen herausragenden Leistungen, Führungs- und Ausbildungsarbeit sowie seinen Einsatz in der Verbandsarbeit. Von Jugend an ist Guido Strittmatter aktiv bei der Feuerwehr dabei. Seit 1983 ist er Teil der aktiven Mannschaft. In zahlreichen unterschiedlichen Fortbildungen eignete er sich Wissen und Können für die Arbeit bei der Feuerwehr an. Von 1998 bis 2003 war er Abteilungskommandant der Abteilung Grafenhausen. 2003 übernahm Guido Strittmatter das Amt des Gesamtkommandanten. Technische Neuerungen und Fortschritt unterstütze Guido Strittmatter durch seine engagierte Arbeit. Seit 2008 engagiert er sich als Raumschaftsvertreter Hochschwarzwald. Durch seine besonnene und unaufgeregte Art trage er zur kompetenten Arbeit und zum kameradschaftlichen Verhältnis in der Feuerwehr bei.

Werner Meyer ist seit über 55 Jahren bei der Feuerwehr. | Bild: Dorothée Kuhlmann

Werner Meyer ist seit mehr als 55 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Grafenhausen. Die Gemeinde und die Feuerwehr danken und ehren Werner Meyer für diese lange Zeit und sein Engagement. 1964, im Alter von 23 Jahren, trat er der Feuerwehr in Grafenhausen bei. Bis zu seinem 65. Lebensjahr war Werner Meyer im aktiven Feuerwehrdienst. In dieser Zeit machte er die Fortbildungen und Prüfungen zum Hauptfeuerwehrmann. Außerdem hat Meyer von 1985 bis 1999 die Kassengeschäfte der Feuerwehr Grafenhausen geführt. Nach seinem Übertritt in die Altersmannschaft im Jahr 2006 übernahm Werner Meyer auch dort die Kassenführung, die er bis Anfang 2021 innehatte.