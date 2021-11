von Elisabeth Baumeister

Die Hauptversammlung der Narrenzunft HüRi hat coronabedingt erstmals nicht im Vereinsheim stattgefunden. Florian Böhler vom Vorstandsteam hieß Bürgermeister Tobias Gantert, Christoph Wehle, Ortsvorsteher von Hürrlingen, Ehrenpräsidenten Albert Baumeister, Ortsvorsteher von Riedern, und eine große Anzahl der Mitglieder im Gasthaus „Kreuz“ willkommen.

Der Verein Die Narrenzunft HüRi wurde 1967 gegründet und hat momentan 69 aktive Mitglieder, 29 passive Mitglieder, fünf Ehrenmitglieder und einen Ehrenvorsitzenden. Der Vorstand der Narrenzunft besteht aus dem Vorsitzenden Florian Böhler, seiner Stellvertreterin Rebekka Werner, Schriftführerin Annika Schäfer und Kassiererin Katharina Böhler. Als Beisitzer im Amt sind Simon Bucher, Veronika Gromann, Roland Maier und Diana Pfleghaar. Ehrungen der Narrenvereinigung Kleggau und der Narrenzunft HüRi für zehn Jahre erhielten Kassiererin Katharina Böhler und Beisitzer Roland Maier.

Die Schriftführerin Annika Schäfer trug den Tätigkeitsbericht aus zwei Geschäftsjahren vor. Im Vereinsjahr 2019/20 fand das Jahresprogramm des Narrenvereins noch ganz traditionell mit der Narrenzeitung, dem Hemdglunkiumzug, dem Kindergartenschließen, dem Kinderball und dem Verbrennen des Bögs statt.

Erstmals wurde eine Nikolausfeier organisiert, die allen viel Freude bereitete. Der Verein nahm auch an den Narrentreffen in Hohentengen, Ühlingen und Freiburg teil. Im Anschluss an die Fasnacht kam fast übergangslos die Corona-Zeit und im Fasnachtskalender 2020/21 der Narren gab es nur das Überbringen von Fasnachtspäckchen an die Kinder am Schmutzige Dunnschtig. Im Herbst 2021 war die Narrenzunft HüRi dann mit einem Essensstand an der Chilbi in Birkendorf beteiligt.

Der Kassenbericht von Katharina Böhler ist dank der Zuwendungen von der Gemeinde, dem Land und der Sparkasse zufriedenstellend ausgefallen. Ortsvorsteher Christoph Wehle bat um die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Alle Vorstandsposten standen zur Wahl. Ortsvorsteher Albert Baumeister leitete die Neuwahlen und gratulierte allen zur einstimmigen Wiederwahl. Er dankte allen Gewählten für die Bereitschaft, Verantwortung in einem Amt zu übernehmen.

Katharina Böhler und Roland Maier (Mitte) wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft mit dem Orden der Narrenvereinigung Kleggau und der Narrenzunft HüRi ausgezeichnet. Links und rechts das Vorstandsteam Rebekka Werner und Florian Böhler. | Bild: Elisabeth Baumeister

Die Narrenorden der Narrenvereinigung Kleggau und der Narrenzunft HüRi verlieh Florian Böhler an Katharina Böhler und Roland Maier. Katharina Böhler ist Kassiererin und zudem bei allen Veranstaltungen eingebunden in sämtliche organisatorischen Abläufe. Roland Maier steht bei den Arbeitseinsätzen stets an vorderster Stelle. Beide erhielten ein Geschenk.

Florian Böhler gab Infos vom Herbstkonvent bekannt und wies darauf hin, dass es noch schwierig sei, eigene Veranstaltungen zu planen. Er bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen für die Mitarbeit und bei der Gemeinde für die Unterstützung.

Bürgermeister Tobias Gantert äußerte sich zuversichtlich, dass mit den Vorgaben 2G einiges machbar sein könnte, aber: „heute planen funktioniert leider nicht“. Der Bürgermeister zeigte sich jedenfalls froh, dass die Vereine alles halbwegs glimpflich überstanden haben und wünscht ihnen: „Alles Gute für Euch alle, ein gutes Vereinsjahr und danke für die Aktivitäten.“