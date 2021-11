Grafenhausen vor 3 Stunden

Die Einwohner von Grafenhausen genießen das Flair beim „Dorf der 1000 Sterne“

Die Auftaktveranstaltung zur Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ lockt zahlreiche Besucher auf den Rathausplatz in Grafenhausen. Das Angebot an den Ständen und das Programm kommen gut an.