von Wilfried Dieckmann

Im Rahmen eines virtuellen Treffens hat Bürgermeister Christian Behringer im Beisein von verantwortlichen Aktiven der Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ den Spendenerlös in Höhe von 21.313,36 Euro an Karl-Heinz Ritzdorf, Verwaltungsleiter der DRK-Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Bad Neuenahr, übergeben. Ritzdorf versicherte, dass von der Summe ausschließlich die Kinder und Jugendlichen direkt profitieren werden.

„Der Aufbau der vom Hochwasser schwer gezeichneten Klinik an der Ahr wird sich noch lange hinziehen“, berichtete Klinikleiter Karl-Heinz Ritzdorf im Rahmen der Online-Konferenz am Dienstag. An dieser nahmen neben Bürgermeister Christian Behringer und Rathausmitarbeiterin Carina Moor mit Marita Bücklers, Anita Müller-Berthold und Fridolin Gatti auch Aktive der Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ teil.

Karl-Heinz Ritzdorf von der DRK-Fachklinik Bad Neuenahr für Kinder und Jugendpsychiatrie hat das Spendengeld symbolisch auf digitalem Wege entgegen genommen. | Bild: Christiane Seifried

Wie Ritzdorf erläuterte, sei es sehr frustrierend, dass für den Aufbau der Klinikgebäude noch mindestens zwei Jahre benötigt werden. Als einen wichtigen Schritt bezeichnete er jedoch die Wiederinbetriebnahme der Tagesklinik in einem noch gut erhaltenen Anbau bis Mitte Mai. Schwieriger sei der Aufbau des Hauptgebäudes. Dies, weil nicht nur neue Brandschutzauflagen oder erweiterte Anforderungen, beispielsweise an Aufzugsanlagen, zeitliche Verzögerungen mit sich bringen.

Klinikbetrieb weiter nur provisorisch möglich

„Wir werden noch lange mit Provisorien leben müssen“, prognostizierte der Klinikleiter. Eine Tatsache, die sich auch in der ganzen Stadt Ahrweiler widerspiegelt. Überall seien noch die Trümmer der Flutkatastrophe sichtbar, auch die Straße vor der Klinik sei „immer noch ein großes Loch“. Zwischenzeitlich könne das Gebäude wieder mit Gas versorgt werden, die Stromversorgung funktioniere aber nur über provisorisch verlegte Leitungen. Im Haupthaus, das sich derzeit in der Trocknungsphase befindet, wurde mit dem Aufbau noch nicht begonnen. Als erfreulich bezeichnete Ritzdorf, dass alle Mitarbeiter weiter beschäftigt werden konnten. Der provisorische Klinikbetrieb sei auf vier Standorte verteilt.

Karl-Heinz Ritzdorf freute sich besonders, dass die Fachklinik von der Sterne-Aktion aus Grafenhausen profitiert und bedankte sich bei allen Spendern, Verantwortlichen und Aktiven. Er versicherte, dass die Spendengelder unmittelbar den Patienten des Fachkrankenhauses zu Gute kommen werden und keinesfalls in den Aufbau von Gebäuden fließen. Der Betrag soll für zusätzliche Anschaffungen, wie beispielsweise Spiel- und Therapiematerialien verwendet werden, die einen direkten Mehrwert für die Betroffenen bringen. „Es hilft uns, Materialien zu beschaffen, die über dem Standard liegen und nicht von der öffentlichen Hand finanziert werden“, hob Ritzdorf hervor.

Hilfstransport mit Futtermittelspende

Bürgermeister Christian Behringer rief in Erinnerung, dass er den von der Gemeinde Grafenhausen und dem BLHV organisierten Hilfstransport der Futtermittelspende ins Ahrtal begleitet habe. Im Rahmen dieser Aktion konnte er die verheerenden Auswirkungen der zerstörerischen Flutwelle selbst in Augenschein nehmen. Damals wurden Weinkeller überflutet, unzählige gelagerte Flaschenweine versanken im Schlamm. Eine Palette Wein wurde auf dem Rückweg nach Grafenhausen gebracht. Mit dem Verkauf des Flutweins konnten schlussendlich knapp 1400 Euro für die Spendenaktion verbucht werden.

Karl-Heinz Ritzdorf versicherte zudem, dass er regelmäßig über die Verwendung der Spendengelder informieren werde. Auch plane er gemeinsam mit einigen Mitarbeitern der Fachklinik einen Besuch in der Gemeinde Grafenhausen. „Wir möchten die Menschen aus dem Dorf der 1000 Sterne, die uns so großzügig unterstützt haben, persönlich kennenlernen“, sagte der Verwaltungsleiter der DRK-Fachklinik in Bad Neuenahr.