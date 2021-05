von Werner Steinhart

Schnelles Internet gehört heutzutage zur Infrastruktur einer Gemeinde. Die Steinatalorte Ober- und Untermettingen galten als weißer Fleck auf dem Gebiet des schnellen Internets und haben seit einem Jahr das Höchstgeschwindigkeitsnetz FTTH. Der sechste Bauabschnitt geht mit der Vergabe der Erd-, Leerrohrverlegungs- und Straßenbauarbeiten in seine letzte Phase. Dann sind auch die Weiler Talhöfe und Raßbach sowie Löhningen ans schnelle Internet angeschlossen.

Die Bauabschnitte Bis Ende 2021 Fertigstellung des Breitbandausbaus in Obermettingen – Untermettingen 2021/2022 Birkendorf – Igelschlatt 2022/2023 Berau – Brenden 2023 Riedern – Hürrlingen 2023/2024 Ühlingen

Jetzt gilt es, noch die restlichen „weißen Flecken“ in der Gemeinde Ühlingen Birkendorf auszubauen. „Weiße Flecken“ bedeutet weniger als 30 Mbit Datentransfer pro Sekunde im Download. Mit Unterstützung einer Kombination aus Bundes- und Landesfördermitteln soll ausgebaut werden. Für die Ortsteile Brenden, Hürrlingen und Riedern am Wald komplett, für Berau, Birkendorf und Ühlingen nur in den unterversorgten Gebieten, sind Förderanträge sowohl beim Bund als auch beim Land gestellt worden.

Die Zuschüsse

Der Zuwendungsbescheid des Bundes über sieben Millionen Euro ging im September 2020 bei der Gemeinde ein. Dies war Grundlage für die Kofinanzierung und Antragstellung der Landesförderung. „Wir warten noch auf den Förderbescheid der Landesförderung, gehen aber davon aus, dass dieser jetzt dann bei uns eingehen wird“, so Bürgermeister Tobias Gantert. Aktuell wird die Genehmigungsplanung für die Ortsteile Brenden, Hürrlingen, Riedern am Wald sowie jeweils Teilbereiche von Ühlingen, Berau und Birkendorf erarbeitet. Aus dieser Genehmigungsplanung ergeben sich dann die konkreten weiteren Abläufe. Für den Rathauschef steht fest: „Priorität haben die unterversorgten Bereiche gleichermaßen. Wir werden deshalb an mehreren Punkten gleichzeitig beginnen müssen.“

Ühlingen-Birkendorf Die Ortskernsanierung von Löhningen in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf liegt im Zeitplan Das könnte Sie auch interessieren

Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, wurde seitens der Verwaltung der nächste Planungsschritt in einem beschränkten Verfahren ausgeschrieben. Es wurden vier Planungsbüros zur Angebotsabgabe aufgefordert. Von diesen vier Planungsbüros haben drei Angebote eingereicht. Zwei Büros haben sich zu einer Bietergemeinschaft zusammengeschlossen. Preisgünstigste Bieterin ist die Bietergemeinschaft Tillig Geomatics und Breitbandberatung Baden-Württemberg zum Angebotspreis von 209.440 Euro.

Die Kostenschätzung lag bei 226.100 Euro. Der Gemeinderat beschloss entsprechend die Vergabe an die Bietergemeinschaft Tillig Geomatics und Breitbandberatung Baden-Württemberg. Im Haushalt der Gemeinde sind im Jahr 2021 dafür 1,2 Millionen Euro vorgesehen. Die Kostenschätzung für das Gesamtprojekt liegt bei 11,7 Millionen Euro.

Kreis Waldshut Breitbandausbau: So viel Fördergelder bekommen die Städte und Gemeinden im Kreis Waldshut für das schnelle Internet Das könnte Sie auch interessieren

„Der konkrete Ablauf ergibt sich aus der Genehmigungsplanung und hängt auch davon ab, wann wir den Förderbescheid des Landes entgegennehmen dürfen. Ich gehe davon aus, dass wir das Gesamtprojekt in den nächsten drei Jahren abgeschlossen haben werden“, so Bürgermeister Tobias Gantert.

Ühlingen-Birkendorf Gelungener Breitbandausbau: Es gab auch Positives für Obermettingen in 2020 Das könnte Sie auch interessieren

Für den sechsten Bauabschnitt Löhningen, Talhöfe, Raßbach wurden die Erd-, Leerrohrverlegungs- und Straßenbauarbeiten vergeben. Der Gemeinderat vergab an die günstigste Bieterin, die Firma Maier Bau aus Dettighofen, zu einem Angebotspreis von 456.969 Euro. Die Glasfaser-Montagearbeiten gingen an die Firma APM aus Waldshut-Tiengen zu einem Angebotspreis von 86.678 Euro. Im Haushalt 2021 sind dafür 640.000 Euro vorgesehen.