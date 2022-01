von Werner Steinhart

„Ich bewundere die Gemeinschaft im Ort. Es wurde vieles gemacht und erreicht und vieles wurde auch unter den Corona-Bedingungen umgesetzt“, sagte Ühlingens Ortsvorsteher Klaus Müller bei seiner Bilanz 2021. Das Vereins- und öffentliche Leben war auch im vergangenen Jahr nahezu stillgelegt. Was draußen und mit Abstand möglich war, konnte hingegen stattfinden.

Zeit zum Ausruhen und die Sicht bis auf die Alpenkette genießen. Dazu lädt eine Sitzgruppe am Alpenblick auf dem Bühl ein. | Bild: Werner Steinhart

So wurden in kleinen Gruppen die Dorfputzete vorgenommen und mehr als 30 Ruhebänke repariert oder restauriert. Der Ortschaftsrat beschäftigte sich mit dem Anlegen eines Aussichtspunktes am Alpenblickrundweg auf dem Bühl. In Eigenleistung wurden der Platz mit Granitblöcken eingefasst und Sitzbänke wurden aufgestellt.

„Ich bewundere die Gemeinschaft im Ort. Es wurde vieles gemacht und erreicht und vieles wurde unter den Corona Bedingungen umgesetzt“, sagt Klaus Müller, Ortsvorsteher von Ühlingen. | Bild: Werner Steinhart

Jetzt soll noch eine Bepflanzung erfolgen, des Weiteren wird noch ein Verbindungsweg hergestellt, damit die Wanderer nicht auf der Straße laufen müssen. Beendet wurden auch die Ortskernsanierung und der Mehrgenerationenpark seiner Bestimmung übergeben. Der Anbau des Kindergartens ist noch in vollem Gange und der Bau einer Tagespflege im künftigen Sozialen Zentrum wurde begonnen.

Der Abenteuerspielplatz liegt dem Ühlinger Ortschaftsrat besonders am Herzen. Im vergangenen Jahr hat sich ein Projektteam gebilde. | Bild: Werner Steinhart

Seit dem Bau des Abenteuerspielplatzes beim Kindergarten vor 25 Jahren hat der Ortschaftsrat sich in all den Jahren besonders für diesen Platz eingesetzt. Jetzt hat sich das Gremium zusammen mit dem Elternbeirat des Kindergartens und jungen Eltern zu einem Projektteam zusammengetan, um den Kinderspielplatz weiterzuentwickeln. In Eigenarbeit wurde bei der Rutsche der Rutschenauslauf verlängert. Als neue Attraktion soll ein Baumhaus in Zusammenarbeit mit der Zimmerei Buchmüller entstehen, das mit einem Steg zum Hang hin verbunden wird. Zur Gesamtfläche des Spielplatzes gehört auch die Errichtung einer Pump-Track-Anlage zusammen mit dem Skiclub Schlüchttal, eingefügt zwischen Spielplatz und Tennisplätzen.

Blick auf 2022

Neben dem Anbau des Kindergartens „Purzelbaum“ ist auch ein Anbau der Kinderkrippe Wirbelwind dringend nötig. Größere Sanierungsmaßnahmen sind an der Schlüchttal-Schule nötig: Renovierung Fassade Eingangsbereich, Sicherheitstechnik. Zwei Dachsanierungen stehen an: Die Dachsanierung bei der Bühne der Schlüchttalhalle und eine beim Haus der Vereine. Seit Längerem ist die Neubeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Ühlinger Wehr angesagt. Nach eingehenden Beratungen wurde das HLF10 bestallt. Infolge der langen Lieferzeiten wird das Fahrzeug jedoch erst im Frühjahr 2023 erwartet.

Eine neue Blutbuche wurde im Herbst im Mehrgenerationenpark gepflanzt als Ersatz für den alten Baum. | Bild: Werner Steinhart

„Für Ühlingen ist es sehr wichtig, dass das Baugebiet Karl-Sternadl-Weg erweitert wird und so neue Bauplätze für junge Familien geschaffen werden“, sagt Ortsvorsteher Klaus Müller. Im bereits angefangenen Jahr fallen auch Feldwegesanierungen an, der Holzsteg beim Tennisplatz soll verlegt werden. Die Dorfputzete und die Pflege der Blumenbeete stehen auf der Agenda des Ortschaftsrates. Ortsvorsteher und Ortschaftsrat bedanken sich bei allen Bürgern für ihren Einsatz und Klaus Müller fügt hinzu: „ Ich hoffe, dass wir alle aus der derzeitigen Situation heraus weiterhin so zusammengerückt bleiben.“