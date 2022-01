von Wilfried Dieckmann

Die Veranstaltung „Licht aus!“ in Balzhausen, ist zwar von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH abgesagt worden, wurde von den Aktiven der Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ in Grafenhausen aber dennoch ausgeführt. „Unter Einhaltung der Corona-Verordnung mit nahezu 50 Teilnehmern ein voller Erfolg“, so lautete das Resümee von Organisatorin Claudia Friedrich, Anita Müller-Berthold von der Aktion „1000 Sterne“ und Bürgermeister Christian Behringer.

Die Aktion „Licht aus“ ist keine touristische Marketingstrategie. Nach den Worten von Volker Haselbacher, HTG-Vize, sei es eine Veranstaltung, die vor allem Einheimische anspreche. Dies trifft besonders auf Grafenhausen zu. Trotz der coronabedingten Absage in diesem Jahr wollten die Verantwortlichen, allen voran Christian Behringer, weder auf die Freiluftveranstaltung in Balzhausen noch auf die Fackelwanderungen verzichten. Bevor im Dörfchen Balzhausen alle elektrischen Lichter ausgeschaltet wurden, standen Fackelsternwanderungen dorthin auf dem Programm. Diese gingen an der Touristinfo in Rothaus, auf dem Hofgut Dürrenbühl und in Faulenfürst an den Start. Die Teilnehmer zeigten sich begeistert: „Jede Menge Schnee und leichter Frost, da macht eine Fackelwanderung Spaß“, meinte eine Frau, die nicht das erste Mal dabei war und auch schon andere Wetterbedingungen erlebt hatte. Organisiert wurde die Veranstaltung, die auch diesmal den Abschluss der Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ markierte, von Claudia Friedrich.

Eine Fackelwanderung nach Balzhausen zur Aktion „Licht aus“ startete an der Touristinfo in Rothaus. | Bild: Wilfried Dieckmann

In der Dunkelheit trugen in Balzhausen Schwedenfeuer, Fackeln und eine Feuerschale zur heimeligen Atmosphäre bei. Nicht nur Kinder freuten sich über das wärmende Lagerfeuer. Für passende Unterhaltung sorgte Dirk Schnieper mit Panflöte und Saxophon.

Mit Beginn der Adventszeit hatte sich in Grafenhausen ein Sternenzauber entfaltet. Im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung zur Spendenaktion „Dorf der 1000 Sterne“ auf dem Rathausplatz standen Hunderte von Holzsterne, die ehrenamtliche Helfer hergestellt hatten. Auch wenn die genaue Anzahl noch nicht ermittelt wurde: „Die Sterne gingen weg wie geschnitten Brot“, sagte Organisatorin Anita Müller-Berthold. Die Sterne wurden vor den Häusern, in den Vorgärten und auf Terrassen aufgestellt. Die Spendenbereitschaft sei hoch gewesen. Der Erlös kommt der DRK-Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bad Neuenahr zugute. Obwohl der genaue Spendenbetrag noch nicht feststeht, zeigten sich Anita Müller-Berthold und Christian Behringer nach einer Zwischenbilanz überaus zufrieden. Das Spendenkonto steht noch diese Woche zur Verfügung und soll danach abgerechnet werden.

Spendenkonto: „Dorf der 1000 Sterne“ zugunsten der DRK-Fachklinik Bad Neuenahr, Sparkasse Bonndorf-Stühlingen, IBAN: DE 56 6805 1207 0000 3541 83