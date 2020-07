von Dorothée Kuhlmann

Auch die Zeugnisübergabe verläuft in diesem Jahr der Corona-Pandemie anders. Nicht wie sonst üblich mit einem festlichen Abendprogramm bei einer gemeinsamen Feier mit Eltern und Gästen konnten in diesem Jahr die Zeugnisse der Schulabgänger der Schlüchttalschule übergeben werden. „Doch trotz der Auflagen und Einschränkungen wollten wir die Übergabe der Zeugnisse in einem etwas festlichen Rahmen gestalten“, hob Rektorin Rotraut Neubauer in ihrer Ansprache hervor. So fand das für die Schulabgänger wichtige Ereignis im Vortragssaal des Schwarzwaldhauses der Sinne statt.

Die Abschlüsse Sieben Jugendliche der Klasse 9 und acht der Klasse 10 machten ihren Hauptschulabschluss; 14 Schüler schlossen die Klasse 10 mit der mittleren Reife der Werkrealschule ab.

29 Schüler der Klassen neun und zehn haben die Prüfungen für ihren Schulabschluss an der Schlüchttalschule abgelegt. „Dieser Abschluss ist genauso viel Wert wie die früheren Schulabschlüsse“, betonte Rektorin Rotraut Neubauer. „Das Vorbereitungshalbjahr für die Prüfungen hatte begonnen und dann war alles anders und musste trotzdem weiter gehen“, sagte Bürgermeister Tobias Gantert.

Die Preisträger Alexa Pfeifer und Leonie Berisha erhielten den Heinrich-Ernst-Kromer-Preis für die besten Leistungen in den Fächern Bildende Kunst und Deutsch; Nico Ott erhielt den Fürst-Abt-Gerbert-Preis für die beste Note in Mathematik und den Friedrich Schlatter Leistungspreis für das beste Abschlusszeugnis; Lena Schilling erhielt den Friedrich-Schlatter Sozialpreis für ihr besonderes soziales Engagement in der Schule und der Klassengemeinschaft.

„Wir sind stolz auf euch und danken euch, dass ihr so mitgezogen habt, Verantwortung für euer Leben und eure Zukunft übernommen und euch so auf diese absolut fremde Situation eingestellt habt“, lobte Neubauer die Schulabgänger. Für Lehrer wie Schüler war dieses Schulhalbjahr eine ganz besondere Herausforderung.

„Immer wieder gab es Änderungen im Prüfungsprogramm und Anpassungen, auf die wir uns einstellen mussten“, berichtet Konrektor Clemens Winterhalter. So war die Projektprüfung in Klasse 9 schon aus praktischen Gründen nicht realisierbar und wurde erlassen. Stattdessen durften die Schüler ein anderes ihrer Fächer als Ausgleich für die Benotung wählen. In der Klasse 10 wurde die mündliche Prüfung im Wahlpflichtfach Naturwissenschaften erlassen. Dafür wurden die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch nach Öffnung der Schule umso intensiver gelernt.

Etwas schmunzelnd erinnerten die Klassenlehrer Markus Koch und Sven Kucher an die sechs Stunden Unterricht täglich mit je zwei Stunden in den Kernfächern. Die Minen einiger Schüler in der Erinnerung an den Intensivunterricht sprachen auch Bände. „Doch ihr habt bewiesen, dass ihr für euch selbst Verantwortung übernehmen könnt, und euer Ziel, den Schulabschluss, weiter verfolgt“, sagte die Rektorin. Das, sei mehr wert als jedes Zehntel der Zeugnisabschlussnote, sagte Neubauer.