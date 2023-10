Eugen und Annegret Maier feiern in Berau ihre diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren, am 6. Oktober 1963, gaben sie sich das Ja-Wort in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Tiengen. Heute erinnern sich die beiden noch genau, wie der Musikverein Berau sie von der Tiengener Goethestraße abholte und zur Kirche geleitet hatte.

Großer Freund der Vereine

Der gebürtige Berauer Eugen Maier, geboren am 17. April 1939, wuchs im Kreise zweier Geschwister auf. Er erlernte das Maurerhandwerk und führte von 1979 bis 1988 ein eigenes Tiefbauunternehmen und arbeitete danach bis 1998 bei der Waldshuter Tief- und Straßenbaufirma Schleith. Der Ruhestand ist ausgefüllt mit seinem großen Hobby, der Schnitzerei. Seine geschnitzten Wappen der Vier-Täler-Gemeinde zieren das Rednerpult im Rathaus in Ühlingen.

Eugen Maier ist ein großer Freund der Berauer Vereine. Lange Jahre war er aktiver Spieler des SV Berau und Gründungsmitglied. Bei der Trachtenkapelle spielte er seit 1954 Trompete und Flügelhorn und ist heute Ehrenmitglied. 50 Jahre lang war der Jubilar bei der Narrenzunft Wurzelsepp, wo er 1983 die Maskengruppe mit gegründet hatte und heute Ehrenmitglied ist. Seit Jahren dabei ist Eugen Maier beim Erntedankfest. Seine Wagen mit Darstellungen vergessener Berufe gehören zu jedem Erntedankumzug, auch in diesem Jahr beim 60. Erntedankfest.

Annegret Maier, geborene Ulsamer, wurde am 25. April 1939 in Konstanz geboren, ging zunächst in Meersburg zur Schule, bis die Eltern 1948 nach Tiengen zogen und sie hier die Hebelschule besuchte. Annegret Maier war anschließend im Haushalt tätig. In Berau betrieben sie knapp vier Jahre lang das ehemalige Café „Wasserschloss“. Annegret Maier gehörte viele Jahre lang der Narrenzunft Wurzelsepp an und ist heute noch aktive Sängerin in der Singgruppe der Volkstanzgruppe Berau. Neben Freunden und Verwandten gratulieren auch zwei Kinder und vier Enkel.