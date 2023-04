„Man muss die Vergangenheit kennen, wenigstens einigermaßen ahnen, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu kennen. Ohne Kenntnis der Geschichte ist dem Menschen alles, was um ihn vorgeht, schlechterdings unbegreiflich, geradezu ein Rätsel. Daher die stupide Auffassung der Erscheinungen unserer Zeit von Seiten der kenntnis- und urteilslosen Menge.“

Dieses Zitat des Schweizer Schriftstellers und Literaturhistorikers Johannes Scherr (1817 bis 1886) scheint sich der Verein Historisches Berau auf die Fahne geschrieben zu haben.

Seine Mitglieder erforschen seit Jahren die lange und wechselvolle Geschichte Beraus. Immer wieder stießen sie auf Interessantes und Erstaunliches, das sie gesammelt, aufgearbeitet und die Bewahrung gesichert haben. Bei ihrem jüngsten Projekt tauchten sie in die Vergangenheit des Berauer Frauenklosters ein und erfuhren vieles vom Wirken seiner Nonnen.

Ein großes Banner weist auf die besondere Ausstellung in der Falkensteinhalle in Berau hin. An vier Tagen kann sie dort besucht werden. Auf dem Bild Vorstandmitglieder vom Verein Historisches Berau. Von links: Ralf Hindsches (Vorsitzender), Markus Wiedner (Kassenwart). Lutz Gasparini (stellvertretender Vorsitzender) und Simon Moosmann (Schriftführer). | Bild: Tanja Hindsches

Sie entdeckten historische Meilensteine, die lange in Vergessenheit geraten waren. Eine geschichtliche Schatztruhe offenbarte sich ihnen bei den Recherchen, dessen Ergebnisse sie jetzt in einer besonderen Ausstellung der Öffentlichkeit präsentieren wollen.

Großformatige Bilder, Nachbauten von Originalen, welche in Museen ausgestellt sind, Dokumentationen oder begleitende Publikationen, die auch erworben werden können, werden in der Ausstellung in der Falkensteinhalle in Berau zu sehen sein.

Das Programm der Ausstellung Die Ausstellung in der Falkensteinhalle Berau wird am Samstag, 22. April, um 18.30 Uhr mit einem Vortrag über das Kloster eröffnet. Die Ausstellung ist an folgenden Tagen geöffnet: Sonntag, 23. April, von 10.30 bis bis 19.30 Uhr (letzter Einlass), Montag, 24. April, 16.30 bis 20 Uhr (letzter Einlass) sowie am Dienstag, 25. April, 16.30 bis 20 Uhr (letzter Einlass und letzter Ausstellungstag). Der Verein Der Verein Historisches Berau wurde 2009 gegründet. Mehr als 100 Personen, davon 15 aktive, sind Mitglied. Das Wissen über die Siedlungsgeschichte in Berau reicht nachweislich bis etwa 1500 vor Christus zurück. Im Jahr 2012 schufen die Hobbyhistoriker den Wuhrpfad. Der Pfad steht in direkter Verbindung mit dem Kloster. Das nächste Projekt ist bereits in Arbeit: ein geschichtlicher Pfad zur „Heidenschanze“, die ihren Ursprung um 1500 vor Christus hat, soll umgesetzt werden. 2016 gab es bereits eine gutbesuchte Ausstellung in der Falkensteinhalle mit alten Fotoaufnahmen der Berauer Vergangenheit. Die Mitglieder leisten ihre Arbeit ausschließlich ehrenamtlich. Finanzielle Unterstützung gab es bisher meist durch private Spenden von Vereinsmitgliedern und Projektsponsoren.

Glanzstück der Ausstellung wird die Modell-Klosteranlage sein, die nach alten Plänen und Zeichnungen detailgetreu nachgebaut wurde. Das ehemalige Kloster nimmt in Berau wie auch überregional geschichtskulturell einen bedeutenden Platz ein. Es handelte sich um ein Tochterkloster des Klosters St. Blasien und hatte Beziehungen zu vielen Klöstern in Deutschland und der Schweiz.

Mitglieder des Vereins Historisches Berau tüfteln seit Monaten an der Modellanlage der Klosteranlage Berau. Auf dem Bild ist Lutz Gasparini mit den Steinguss beschäftigt. | Bild: Ralf Hindsches

Außer dem noch stehenden Probsteigebäude und dem Flurnamen „Kloster“ ist ohne zusätzliche Informationen nichts mehr erkennbar. Deshalb werden die gesammelten historischen Erkenntnisse rund um das Berauer Frauenkloster in einer erlebbaren Zusammenfassung der Öffentlichkeit präsentiert.

Vorsitzender Ralf Hindsches gibt der Ausstellung mit beruflichem Know-how und Ausstattung eine attraktive und informative Darstellung. Die Ausstellung verspricht ein kultureller Höhepunkt in Ühlingen-Birkendorf und Region zu werden.