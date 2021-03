von Wolfgang Scheu

Es ist verrückt, die kurz gelockerten Bestimmungen hätten es erlaubt, dass sich die Fußballer des Sportvereins Grafenhausen in Zweiergruppen – wie andernorts – wieder beim Training an den Ball herantasten können. Jetzt machte der erneute Wintereinbruch mit Schneemassen auf dem Platz den Kickern einen Strich durch die Rechnung, das Training fiel am Freitag aus. Doch auf der faulen Haut lagen sie deshalb nicht. Die Sportvereinsmitglieder waren am Wochenende in drei Gemeinden unterwegs, um die Vereinskasse ein wenig aufzubessern. Einnahmen, die ansonsten über Veranstaltungen erzielt werden, blieben im Corona-Jahr aus.

Neue Wege sind gefragt, um die fehlenden Einnahmen zu kompensieren. Und das auf eine Art und Weise, die man über das Internet nicht bewältigen kann. Seit vier Jahren schon verteilen die Mitglieder des SV Grafenhausen im Auftrag von Remondis die gelben Säcke an die privaten Haushalte in Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf. Am Samstag waren wieder rund 20 Freiwillige unterwegs – in Zweiergruppen mit Mundschutz, aber ohne Ball. Und zum ersten Mal war auch Bonndorf mit allen Teilorten ihr Ziel. Mehr als 8000 gelbe Säcke kamen so zu den Haushalten in den drei Gemeinden. Auf das gemütliche Beisammensein nach getaner Arbeit mussten sie zwar verzichten, belohnt wurden sie aber mit blauem Himmel zu den kalten Wintertemperaturen. In den kommenden Tagen soll die Sonne mehr Kraft bekommen. Der Wunsch nach einem baldigen Training im Freien bleibt deshalb weiterhin.