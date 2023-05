Ühlingen-Birkendorf vor 4 Stunden

Der Stieglitz ist zurück. Kehrt jetzt endlich der Frühling bei uns ein?

Der Stieglitz überwintert gerne in milderen Regionen. Jetzt ist der Distelfink in Riedern am Wald gesichtet worden. Die Sichtung des Vogels lässt auf warme Temperaturen hoffen.