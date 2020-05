von Wilfried Dieckmann

„Wenn alles planmäßig geliefert wird, kann die beauftragte Fachfirma im Mai mit den Arbeiten für den geplanten Kunstrasenplatz beginnen“, freut sich Vereinsvorsitzender Daniel Stritt vom Sportverein Grafenhausen. Am Wochenende waren Mitglieder des Vereins mit vorbereitenden Eigenarbeiten rund um den bestehenden Hartplatz beschäftigt. Jeder hat sich dabei an die Vorschriften gehalten: Mit Mund- und Nasenschutz und nur in Teams zu je zwei Mann.

Die Kosten

Die Corona-Pandemie hat den Verantwortlichen des Sportvereins Grafenhausen (SVG) einige schlaflose Nächte bereitet. 350.000 Euro für den neuen Kunstrasenplatz, der den bestehenden Hartplatz ersetzten soll, müssen finanziert werden. Auch ohne die Corona-Einschränkungen stellte dies einen Kraftakt dar. Für die Gesamtkosten hat die Gemeinde Grafenhausen einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent oder 115.000 Euro zugesagt. „Hierfür sind wir besonders dankbar, weil es sich um den wichtigsten Grundstock der Finanzierung handelt“, sagte Vereinschef Daniel Stritt. Hinzu kommen Zuschüsse des Badischen Sportbunds für Kunstrasenplatz und Flutlicht in der Größenordnung von knapp 100.000 Euro. Nicht zu vergessen das Eigenkapital des SVG und Fördervereins in Höhe von 12.500 Euro. Somit verbleibt eine Summe von 120.000 Euro, die durch Spenden und Eigenleistungen aufgebracht werden sollte.

Zuwendungen in Höhe von rund 90.000 Euro sind nach Angaben des Vorsitzenden bereits eingegangen. „Auch wenn dank der vielen Spenden alles recht gut aussieht, so fehlt doch noch einiges“, hob Daniel Stritt im Gespräch mit dieser Zeitung hervor. Er fügte an, dass weitere Spenden aus der Bevölkerung erwünscht seien. Er rief in Erinnerung, dass wichtige Einnahmequellen wie Pfingst- oder Dorffest wegbrechen, weil die Veranstaltungen bereits abgesagt wurden. Als erfreulich bezeichnete er die Tatsache, dass der Trainer der Aktivmannschaft angesichts der Krise auf Entlohnung verzichtet. Auch die Pächter des Clubhauses haben in diesem Jahr keine rosigen Zeiten, da die kleine Wirtschaft wie alle anderen gastronomischen Betriebe aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht öffnen darf.

Der größte Teil des neuen Kunstrasenplatzes wird von einer beauftragten Fachfirma erstellt. Viel Eigenarbeit ist somit nicht möglich. Am Wochenende haben Mitglieder des Vereins jedoch mit vorbereitenden Eigenarbeiten rund um den bestehenden Hartplatz begonnen. Neben der bestehenden Tribüne wurde der Hang abgetragen. In diesem Bereich, der gepflastert werden soll, können künftig mobile Tore und weitere Gerätschaften für Trainingszwecke abgestellt werden. Weiterhin werden im Randbereich defekte Abgrenzungssteine ausgetauscht. „Wir machen derzeit alles, was der Vorbereitung für den Kunstrasen dient“, meinte Stritt.

Eigenleistungen

Alle Verschönerungsarbeiten rund um die neue Anlage könnten auch nach der Fertigstellung erledigt werden. Jeder habe sich nach den Worten des Vorsitzenden bei den Arbeiten an die gesetzlichen Vorschriften gehalten: So wurde der Mindestabstand beachtet, Mund- und Nasenschutz war für alle selbstverständlich und gearbeitet wurde nur in Teams zu je zwei Mann. „Wir nehmen den Schutz für die Helfer sehr ernst und hoffen, dass es zum Saisonstart nach der Sommerpause im Schlüchtsee-Stadion wieder Spiele geben wird“, stellte Daniel Stritt abschließend fest.