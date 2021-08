von Werner Steinhart

Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause hat wieder ein Markt in Ühlingen stattgefunden. Es kamen 18 Händler mit ihren Ständen und fanden Platz auf dem Kirchplatz und i der Kirchstraße. Das Warenangebot war bunt gemischt. Haushaltsartikel, Spielwaren, Gewürze, Kurzwaren, Lederwaren und Schuhe. Paula Flum aus Wutöschingen ließ es sich nicht nehmen, trotz ihres hohen Alters nach Ühlingen zu kommen. Und so war wohl für jeden Besucher etwas dabei. Auf dem Sommermarkt durften auch Verpflegungsstände nicht fehlen.

Der Termin

„Die Leute haben sich sehr über diesem Markt gefreut“, sagte Ortsvorsteher Klaus Müller. Schon am Morgen kamen zahlreiche interessierte Besucher. Allerdings hat am Nachmittag ein Gewitterschauer den Besucherandrang gebremst. Seit Zehn Jahren finden wieder Märkte auf dem Ühlinger Kirchplatz statt. Eigentlich immer am 1. August. Da dieser in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel, einigte man auf den 3.August. Im nächsten Jahr wird der Markt dann wieder am 1. August stattfinden.

Zufriedene Händler

Beim Abbau konnte der Ortsvorsteher noch mit einigen Händlern sprechen. Sie bestätigten, dass sie sehr gerne nach Ühlingen kommen. Der Platz, das Ambiente, die Organisation sind gut und mit den Besuchern sind sie auch sehr zufrieden, so der Tenor.