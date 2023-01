von Ursula Ortlieb

Das Ensemble des Theatervereins Zeitschleuse hat‘s einfach drauf. Die Darsteller meisterten die Herausforderung des Musiktheaters „Der Sandmann“ von E.T.A. Hoffmann und begeisterten das Publikum in der zwei Mal ausverkauften Falkensteinhalle in Berau. Corinna Vogt führte Regie.

Texte und Musik beim Theaterverband erworben

Der Klassiker ist das erste Stück des Theatervereins Zeitschleuse, das nicht aus der Feder des Autorenduos Erika Buhr/Corinna Vogt stammte. Der Sandmann, eines der bedeutendsten Werke Hoffmanns, wurde als Musiktheater mit Texten von Tobias Wolfgang und Musik von Bijan Azadian beim Deutschen Theaterverband erworben.

Kleines Ensemble traut sich an anspruchsvolle Kunst

Es erfordert anspruchsvolle Schauspiel-, Gesangs- und Klavierkunst. Regisseurin Corinna Vogt traute sich dies mit dem kleinen Ensemble zu. Bereits im November 2021 konnte das Musiktheater in Grafenhausen erfolgreich aufgeführt werden. Der erneute Lockdown verhinderte jedoch die geplanten Vorstellungen in Berau. Umso mehr freuten sich die Mitglieder des Theatervereins, dass beide Vorstellungen ein Jahr später in der Falkensteinhalle großen Zuspruch erfuhren.

Pierre Vogt begleitete durch das gesamte Stück den Gesang der Darsteller mit Klaviermusik von Bijan Azadian. Von links: Pierre Vogt, Marielle Vogt, Sebastian Ziller, Lukas Böhler, Alina Isele. | Bild: Ursula Ortlieb

Die Darsteller Lukas Böhler, Alina Isele, Sebastian Ziller, Marielle Vogt und Pianist Pierre Vogt meisterten die große Herausforderung hervorragend. Neu war diesmal die Szene aus der Kindheit der Hauptfigur. Der zehnjährige Jonathan Ziller spielte die Rolle des kleinen Nathanael mit seiner Puppe Olimpia im Arm.

Ühlingen-Birkendorf Letzte Vorstellung von „Zwischen den Welten“: Abschiedstränen fließen Das könnte Sie auch interessieren

Darum geht es im Hoffmann-Stück

Die Haushälterin erzählte dem Kind abends vom grausamen Sandmann, der den Menschen die Augen herausreiße. Die Puppe spendete dem Kleinen Trost. Als der Vater durch einen Unfall stirbt, glaubt er, der Sandmann sei für dessen Tod verantwortlich. Alpträume bemächtigen sich mehr und mehr des erwachsenen Nathanael. Traum wird für ihn Wirklichkeit und Wirklichkeit Traum, in dem der Sandmann jede Nacht anwesend ist.

Nach der erfolgreichen Aufführung des Musiktheaters „Der Sandmann“ in Berau freuen sich Schauspieler über den begeisterten Applaus des Publikums. Von links: Gudrun Wasmer (Haushälterin) Pierre Vogt (Klavier), Marielle Vogt (Puppe Olympia), Sebastian Ziller (Sandmann) Alina Isele (Clara) Lukas Böhler (Nathanael) und Jonathan Ziller (Nathanael als Kind). | Bild: Ursula Ortlieb

Mit schönem Gesang will Clara (Alina Isele) ihn besänftigen und in die Wirklichkeit zurückholen. Sie erreicht ihn jedoch immer weniger. Nathanaels Liebe zu Clara zerbricht. So wendet er sich der imaginären Puppe Olimpia (Marielle Vogt) zu. Er glaubt, sie allein verstehe ihn.

Ühlingen-Birkendorf Zum Abschluss der Saison drehen die Akteure des Theatervereins Zeitschleuse noch einmal richtig auf Das könnte Sie auch interessieren

Technik und Bühnenbild untermalen die Handlung

Die Darsteller selbst und die perfekt passende Kulisse mit Schatten- und Lichteffekten boten ausdrucksstarke Bilder, die das Publikum begeisterten. So war das Bühnenbild an sich schon ein Kunstwerk. Ein rotes Spinnennetz und ein Bild eines übergroßen Auges unterstreichen Nathanaels Netz seiner Träume.

Nach der Veranstaltung feierten Mitglieder des Theatervereins Zeitschleuse den Erfolg der Aufführungen „Der Sandmann“ von E.T.A. Hoffmann und freuten sich über die vielen positiven Rückmeldungen des Publikums. | Bild: Corinna Vogt

Für einwandfreie Tontechnik sorgte Friedrich Werner. Lichteffekte, von Lukas Böhler programmiert, wurden von Karin Heizmann mit entsprechenden Knöpfen zu einzelnen Szenen bedient. Beide Aufführungen erhielten begeisterten Applaus. Der Theaterverein bewirtete die Besucher in der Berauer Halle.