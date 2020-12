von Werner Steinhart

Der Ortschaftsrat Ühlingen hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Finanzen für kommendes Jahr befasst, sowohl was das eigene Ortschaftsbudget betrifft als auch die Wünsche an den Gemeindehaushalt. Ortsvorsteher Klaus Müller wies darauf hin, dass die Wunschliste kein „Forderungskatalog“ sei und er fügte hinzu: „Auf der Liste stehen allesamt Projekte aus den Vorjahren, die wieder aufgegriffen werden und dass keine neuen Projekte in den Gemeindehaushalt aufgenommen werden sollen.“

Spielplatz und Kindergarten: Es ist ein wichtiges Anliegen des Ortschaftsrats Ühlingen, das Abenteuerspielgelände an der Schlücht beim Kindergarten zu erhalten und zu pflegen. Der Abenteuerspielplatz wurde 1997 geschaffen und wird vom Ortschaftsrat und freiwilligen Helfern betreut. Marode Spielgeräte sollen entfernt und durch neue ersetzt werden, so bei der Knüppelbrücke, dazu sollen auch Ideen gesammelt wurden.

Der Ort Aktuell hat Ühlingen 1144 Einwohner, die auf einer Gemarkungsfläche von 1132,27 Hektar leben. Die Weiler Schelgen, Unterwitzhalden und Oberwitzhalden sowie die Stockenhöfe gehören dazu. Der Ortschaftsrat hat 2020 insgesamt zwölf öffentliche und nicht öffentliche Sitzungen abgehalten.

Den Abenteuerspielplatz in Ühlingen zu erhalten und zu pflegen, ist dem Ortschaftsrat Ühlingen seit jeher ein großes Anliegen. Manche Geräte sind in die Jahre gekommen, wie die Knüppelbrücke. Für den kommenden Haushalt wünscht man sich nun Ersatz. | Bild: Werner Steinhart

Dazu sind im Haushalt 20.000 Euro vorgesehen. Aus dem Ortschaftsbudget steuert der Ortschaftsrat 1500 Euro bei für den Kauf eines Bodentrampolins. So wird der Spielplatz weiter aufgewertet. Der Einbau erfolgt in Eigenarbeit. Längst herrscht im Kindergarten Ühlingen Platzmangel und eine Erweiterung hat hohe Priorität beim Ortschaftsrat.