von Werner Steinhart

Es war schon lange ein Anliegen in Ühlingen, die Einsegnungshalle auf dem Friedhof so zu erweitern, dass ein würdiger Raum geschaffen wird, in dem die Angehörigen der Toten in Ruhe und Würde Abschied nehmen können. Die Umgestaltung wurde im Zuge der Sanierung der 47 Jahre alten Einsegnungshalle vorgenommen und wurde in einer kleinen ökumenischen Feierstunde seiner Bestimmung übergeben.

Der Ühlinger Friedhof Der Friedhof in Ühlingen wurde 1852 am heutigen Ort errichtet. Die Einsegnungshalle wurde 1973 errichtet. Im Schnitt finden 13 Bestattungen pro Jahr statt, 65 Prozent davon sind Urnenbestattungen. Der Kühlraum wird für Tote aus sechs Ortsteilen (außer Berau/Brenden) genutzt, im Schnitt sind es 35 Fälle pro Jahr.

Mit einer ökumenischen Andacht wurde der Raum in der Einsegnungshalle auf dem Ühlinger Friedhof für das Abschiednehmen von dem Toten seiner Bestimmung übergeben. Von links: Bürgermeister Tobias Gantert, die evangelische Pfarrerin Ina Geib, Pater Christoph Eichkorn von der katholischen Kirchengemeinde und Ühlingens Ortsvorsteher Klaus Müller. | Bild: Werner Steinhart

In kleinem Rahmen und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelung erhielt der neue Ruheraum in der Einsegnungshalle auf dem Ühlinger Friedhof den kirchlichen Segen. Ortsvorsteher Klaus Müller, für den der Friedhof auch ein Spiegelbild des Ortes darstellt, erinnerte an den Bau der Einsegnungshalle vor 47 Jahren.

Zu der Erweiterung mit dem Ruheraum kam es durch einen Todesfall vor Jahren, als das Kriseninterventionsteam den Vorschlag machte, einen Raum einzurichten, damit die Angehörigen in einem intimen Rahmen von dem Gestorbenen Abschied nehmen können. Durch anstehende Sanierungsarbeiten an der Friedhofshalle wurde nun dieser Raum geschaffen mit Kosten von 48.000 Euro.

Müller dankte Conny Mülhaupt für die künstlerische Ausgestaltung des Raums. Die Stirnseite des neuen Ruheraums wurde farbig gestaltet. Dazu hatte Conny Mülhaupt Vorschläge gemacht. Conny Mülhaupt hatte vor einigen Jahren bereits die künstlerische Gestaltung der Eingangshalle mit einem Triptychon übernommen. „Sonnenuntergang“ ist das Motiv im Ruheraum. Das Motiv der untergehenden Sonne hinter Bäumen ziert die gesamte Wand, wobei eine hinterleuchtete Sonne ins Bild integriert wurde.

Als „ein wichtiges Projekt“ bezeichnete Bürgermeister Tobias Gantert die Schaffung dieses Abschiedsraums, ein Projekt, das viel Zeit gebraucht habe. Der persönliche Moment des Abschiedsnehmens finde in diesem Raum den würdigen Rahmen. Und doch sprach der Rathauschef den Wunsch aus, dass der Raum möglichst wenig genutzt werden möge.

„Der Friedhof ist nicht nur eine Stätte der Trauer, sondern auch eine Stätte der Hoffnung“, sagte die evangelische Pfarrerin Ina Geib in ihrer Ansprache. Sie und Pater Christoph Eichkorn von der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal gaben dem Raum den kirchlichen Segen. Melanie Staller umrahmte die Feierstunde musikalisch.