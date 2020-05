von Ursula Ortlieb

Mitglieder der Bürgerinitiative gegen den Mobilfunkmasten mitten in Birkendorf waren am 11. Mai in der öffentlichen Gemeinderatssitzung, um sich über die Sachlage zu informieren. Ortsvorsteher Norbert Schwarz bat zu Beginn der Sitzung um Information durch den Bürgermeister. Vorausgegangen war eine Unterschriftenaktion „Kein Mobilfunkmast mitten im Dorf“, die bis 20. Mai läuft. Flugblätter der Initiative mit Argumenten gegen Mobilfunkmasten im Wohngebiet wurden in den Haushalten verteilt.

Die Hintergründe Die Bürgerinitiative in Birkendorf Die Unterschriftenaktion der Bürgerinitiative verfolge das Ziel von Bürgern, ihrem Anliegen „Kein Mobilfunkmast im Wohngebiet“ Nachdruck zu verleihen. Deshalb sei die Formulierung, dass Bürgermeister und Gemeinderat in ihrer Forderung unterstützt werden, auf dem Formular unglücklich. Die Infoveranstaltung der Bürgerinitiative im Haus des Gastes am Sonntag könne wegen Corona nicht gestattet werden, so Bürgermeister Gantert Sorge um die Gesundheit Studien über gesundheitliche Risiken werden im Flugblatt der BI aufgelistet. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Demenz und vieles mehr stünden in direktem Zusammenhang mit Funkstrahlenbelastung, Studien unterstützten diese Thesen. Rechtliche Situation Die Landesbauordnung erlaubt Mobilfunkmasten bis zu einer Höhe von zehn Metern im Kenntnisgabeverfahren mit der Maßgabe, das Vorhaben acht Wochen vor Errichtung bei der Gemeinde anzuzeigen. Der Mast auf dem Dach des Gasthauses in Birkendorf habe eine Höhe von 9,90 Metern.

Bürgermeister Tobias Gantert berichtete über den verwaltungsrelevanten Ablauf und Gespräche mit der Telekom. Im Herbst 2017 meldete die Gemeindeverwaltung aufgrund einer Standortanfrage der Telekom für Mobilfunkmasten, dass sie bei der Standortwahl mitwirken wolle. Gemeinden seien nach § 7 BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung) zu beteiligen. Eine Beteiligung der Verwaltung habe jedoch nicht stattgefunden, Unterlagen möglicher Standorte seien nicht vorgelegt worden, einen vereinbarten Gesprächstermin habe die Telekom mit der Begründung „Personalmangel“ abgesagt. Nach Sturm „Sabine“ Ende Februar erfolgte laut Gantert ohne vorherige Anzeige die Errichtung des G4-Funkmasten auf dem Dach des Gasthauses „Post“.

Der daraufhin erwirkte Baustopp durch das Baurechtsamt sei von der Betreiber-Firma ignoriert worden. „Das war eine Unverschämtheit und funktioniert so nicht“, so der Bürgermeister, der das Geschäftsgebaren der Telekom nicht nachvollziehen könne. Gleichwohl stellte Gantert fest, dass rechtliche Hürden zum Bau von Funkmasten vergleichsweise niedrig seien. Die notwendige Digitalisierung auf dem Land werde damit erleichtert und vorangebracht.

Die Deutsche Funkturm, eine Tochtergesellschaft der Telekom, holte die schriftliche Anzeige des Vorhabens am 30. März nach. Das Clearingverfahren zeigte die Mängel im Beteiligungsprozess auf, der Städte- und Gemeindebund als Clearingsstelle komme jedoch zum Ergebnis, dass die Fehler behoben seien und spätestens mit der von der Telekom als funktechnisch ungeeignet abgelehnten Standortalternative am Hochbehälter die Beteiligung der Gemeinde ausreichend erfolgt sei. „Wir können nicht beurteilen, ob der Standort ungeeignet ist“, so Gantert, „wir sind keine Experten und müssen es einfach glauben. Aus rechtlicher Sicht steht der Fertigstellung des Funkmasten nichts mehr im Wege“, so Bürgermeister Tobias Gantert.