von Elisabeth Baumeister

Gebhard Duttlinger feiert am heutigen Samstag in Hürrlingen bei bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar ist, wie auch schon seine Eltern Josef und Frida, geborene Bucher, ein echter Hürrlinger. Er wuchs auf dem elterlichen Hof in dem heutigen Ortsteil von Ühlingen-Birkendorf mit zwei Schwestern auf und besuchte die Hürrlinger Volksschule.

Nach der Schulzeit war er eine Zeit lang auf der sogenannten Winterschule in Stühlingen. „Das war eine schöne Zeit. Wir wurden montags mit dem Bus abgeholt, waren die ganze Woche in der Schule und haben auch dort übernachtet. Es gab auch Tanzkurse und wir hatten einen sehr guten Lehrer“, schwärmt Gebhard Duttlinger heute noch. Diese Schulzeit dauerte jeweils vom 15. Oktober bis zum sogenannten Seppitag (Josefstag) am 19. März.

Gebhard Duttlinger übernahm später die elterliche Landwirtschaft und betrieb diese im Nebenerwerb. 40 Jahre arbeitete er als Ofensetzer in Berau. Vor vier Jahren feierte er mit seiner Frau Waltraud, geborene Maurer, goldene Hochzeit. Die beiden Söhne Matthias und Andreas wohnen mit ihren Familien, einer Enkelin und sechs Enkeln ganz in der Nähe. Duttlinger ist sehr naturverbunden. Er arbeitet noch immer gerne im Wald und hilft in der Landwirtschaft mit, die er seinem Sohn Andreas übergeben hat.

Er freut sich, dass auch seine Enkel mitarbeiten und überlässt ihnen die modernen Geräte. Sie fahren aber alle auch gern mit dem Fendt Dieselross vom Opa, den die Eltern von Gebhard Duttlinger vor 70 Jahren gekauft hatten. „Das war damals schon etwas sehr Besonderes“, erinnert er sich.

Der Jubilar ist seit 25 Jahren im Vorstand des Kirchenbaufördervereins der Pfarrgemeinde St. Leodegar Riedern am Wald und half bei allen Renovierungs- und Umbauarbeiten in der Kirche und dem Pfarrhaus. Auch beim Krippenauf- und -abbau ist er immer dabei. Duttlinger war 52 Jahre bei der Feuerwehr Hürrlingen und übernahm 30 Jahre lang im Ortschaftsrat Verantwortung für den Ortsteil Hürrlingen.